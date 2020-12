Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Ende des Jahres nehmen die Aktivitäten am Primärmarkt deutlich ab, so die Analysten der Helaba.Dennoch könne es noch zu vereinzelten Emissionen vor allem im SSA-Segment kommen. Erwartet werde noch das eine oder andere Bundesland, während der Bund selbst in der kommenden Woche mit einem 2-jährigen Schatz die Aktivitäten für dieses Jahr beende. Am Sekundärmarkt bleibe das Umfeld günstig, zumal man sich auf die EZB als maßgeblicher Käufer verlassen könne. Das vergleichsweise geringe Kaufvolumen in der Vorwoche von insgesamt 14,75 Mrd. EUR (der Bestand an Covered Bonds habe sich sogar verringert) sollte nicht überinterpretiert und auf die kommenden Wochen übertragen werden. Im Gegenteil: Auf der Ratssitzung in der nächsten Woche dürfte eine Ausweitung der Anleihekäufe beschlossen werden. ...

