Bonn (www.anleihencheck.de) - Der australische Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe ging im November um 4,2 auf 52,1 Punkte zurück, so die Analysten von Postbank Research.Mit diesem leicht schwächeren Wert verbleibe der Index allerdings weiterhin im expansiven Bereich. Während ein dreitägiger Lockdown in Südaustralien die dortige Stimmung belastet habe, habe das Verarbeitende Gewerbe in Victoria den ersten expansiven Monat seit März gemeldet. Positiv zeige sich auch die Entwicklung auf Australiens Arbeitsmarkt. Die Genehmigungen für Wohngebäude seien im Oktober um 3,8 Prozent angestiegen und hätten damit die Erwartungen übertroffen. Auch zukünftig dürften die Genehmigungen angesichts des Wiederanstiegs der Immobilienpreise und der jüngsten Erweiterung des staatlichen "HomeBuilder"-Programms weiterhin hoch bleiben, denn die Wohnungspreise seien im November um plus 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Das sei der stärkste monatliche Anstieg seit März. Das Jahreswachstum habe zwar etwas nachgelassen, aber immer noch ein starkes Plus von 2,4 Prozent verzeichnet. ...

