LG Chem hat die Abspaltung seiner Batteriesparte nun offiziell vollzogen. Zudem soll das neue Unternehmen laut einem Medienbericht die Produktion der Batteriezellen für Tesla stark erhöhen - auch für die deutsche Gigafactory in Grünheide. Zunächst aber zu der Abspaltung: Das neue Unternehmen LG Energy Solution beschäftigt rund 22.000 Mitarbeiter, davon ca. 7.000 in Südkorea und 15.000 in anderen Ländern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...