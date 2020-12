War es bislang die Sorge vor weiter steigenden Infektionszahlen in Europa, löst für den Moment der immer stärker werdende Euro die Corona-Pandemie als Bremsklotz für eine Rally des Deutschen Aktienindex in Richtung Allzeithoch und darüber ab. Die Gemeinschaftswährung springt auf ein Zweieinhalb-Jahreshoch und macht damit aus technischer Sicht den Weg zunächst frei bis in die Region um 1,2330 US-Dollar. Die sich weiter verzögernden Gespräche über das Konjunkturpaket in den USA könnten den Greenback ...

