Knorr-Bremse-Calls mit 72%-Chance bei Anstieg auf das alte Hoch

Am 25.11.20 verzeichnete die im MDAX gelistete Aktie des Herstellers von Bremssystemen für Nutz- und Schienenfahrzeuge, Knorr-Bremse-Aktie (ISIN: DE000KBX1006), bei 111,32 Euro ein Allzeithoch. Danach trat die Aktie wieder in ihre seit vier Monaten bestehende Seitwärtsbewegung innerhalb der Bandbreite von 98 bis 110 Euro ein. Nach den soliden Geschäftszahlen und den durchwegs positiven Aussichten sollte sich die Aktie bei einem halbwegs positiven Marktumfeld in den nächsten Monaten zumindest stabil entwickeln.

Kann die Knorr-Bremse-Aktie, die von der Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 124 Euro (UBS und Warburg Research) als haltens- oder kaufenswert eingestuft wird, in den nächsten Wochen zumindest wieder auf das Allzeithoch von 111,32 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 100 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Knorr-Bremse-Aktie mit Basispreis 100 Euro, Bewertungstag 17.3.21, BV 0,1, ISIN: DE000HZ28SS2, wurde beim Knorr-Bremse-Aktienkurs von 105,56 Euro mit 0,88 - 0,90 Euro gehandelt.

Erreicht der Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats wieder sein altes Allzeithoch bei 111,32 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 1,25 Euro (+39 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 98,556 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Knorr-Bremse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 98,556 Euro, BV 1, ISIN: DE000SB7LPP4, wurde beim Knorr-Bremse-Kurs von 105,56 Euro mit 0,73 - 0,74 Euro taxiert.

Wenn die Knorr-Bremse -Aktie in nächster Zeit auf 111,32 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,27 Euro (+72 Prozent) erhöhen - sofern die Knorr-Bremse-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 95,951 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Knorr-Bremse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 95,951 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PN1HCF3, wurde beim Knorr-Bremse-Kurs von 105,56 Euro mit 1,02 - 1,04 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Knorr-Bremse-Aktie auf 111,32 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,53 Euro (+47 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Knorr-Bremse-Aktien oder von Hebelprodukten auf Knorr-Bremse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de