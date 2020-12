Oberursel (www.anleihencheck.de) - Die wichtigsten Notenbanken werden auch in den kommenden Jahren alles Notwendige dafür tun, damit das Renditeniveau niedrig bleibt, so die Experten der ALTE LEIPZIGER Trust in ihrem aktuellen "INVEST-REPORT".Denn aufgrund der inzwischen unvorstellbar hohen Staatsverschuldung und der vielerorts am Boden liegenden Unternehmen diesseits und jenseits des Atlantiks seien sie dazu mehr oder weniger gezwungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...