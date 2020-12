Der Euro durchbricht derzeit mit Schwung die Marke von 1,20 US-Dollar. Der Devisenmarkt hatte lange auf diesen Test gewartet. Zuletzt konsolidierte der Euro im Bereich von 1,17 bis 1,18 US-Dollar und die US-Dollar Bären nutzten die Zeit, um ihre Short-Positionen zu akkumulieren. Jetzt spielen sie ihre Karten aus.Die Wende am Devisenmarkt ist durchaus spektakulär. Noch Ende März / Anfang April war der Devisenmarkt fast vollständig US-Dollar long eingestellt. Beim Test der Marke von 1,06 US-Dollar war nur die Rede davon, dass als Nächstes auf jeden Fall die Parität ins Spiel kommt. Doch wie so häufig, wenn alle gleich positioniert sind, dreht das Ganze.Fundamental hatte die Wende im US-Dollar viel mit der FED und dem US-Konjunkturprogramm zu tun. Die FED pumpte ab Ende März innerhalb weniger Wochen mehr Liquidität in den Kapitalmarkt als in allen Jahren seit "Lehman" kumuliert. Aus dieser Liquiditätsflut entstand dann auch das Paradoxon am Aktienmarkt, der trotz des grössten Konjunktureinbruchs seit dem 2. Weltkrieg auf neue Allzeithochs kletterte.

