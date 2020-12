Nach Darstellung der Analysten Felix Haugg und Cosmin Filker von GBC hat die EQS Group AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) den Umsatz um knapp 20 Prozent gesteigert und das EBITDA gleichzeitig überproportional verbessert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen bereinigt um die Entkonsolidierung der ARIVA.DE AG den Umsatz um 19,6 Prozent gesteigert. Diese Entwicklung sei begünstigt durch die Segmente Compliance und Investor Relations gewesen. Durch die weitestgehend abgeschlossene Entwicklung des IR Cockpit und den damit verbundenen Subskriptionserlösen habe EQS die wiederkehrenden Umsatzerlöse auf 84 Prozent (Q3 2019: 81 Prozent) ausgebaut. Das EBITDA sei überproportional auf 4,30 Mio. Euro gestiegen.

Nach Darstellung der Analysten habe das Management die Ziele für 2020 bestätigt und rechne mit einem um die ARIVA-Erlöse bereinigten Umsatzwachstum von 15 bis 20 Prozent sowie einem EBITDA von 4,00 bis 5,00 Mio. Euro. Das Analystenteam liege mit seiner Prognose am oberen Ende der Guidance und erwarte Umsätze von 37,85 Mio. Euro für 2020. Für die folgenden Jahre hebe GBC die Schätzungen wegen der abgeschlossenen Entwicklung beim neuen IR Cockpit und der erfolgreichen Akquisition der Got Ethics S/A an. Zudem solle sich der mittel- bis langfristig verstärkte Vertrieb in einem hohen Umsatzwachstum niederschlagen. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 31,70 Euro (zuvor: 25,00 Euro) und vergeben weiterhin das Rating "Kaufen".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 02.12.2020, 12:20 Uhr)

