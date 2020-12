Berlin (ots) - Die Berliner Trisor GmbH tritt an, den Markt für Wertsicherung auf das nächste Level zu heben. Das Secure Tech-Unternehmen mit eigenen Assets setzt mit zukunftsweisender technischer Infrastruktur, Robotik und höchsten Sicherheitsstandards neue Maßstäbe. Für sein Geschäftsmodell greift der Anbieter auf Immobilien in zentralen Innenstadtlagen zurück und eröffnet seinen ersten Standort in Berlin.Trisors Unternehmensvision ist klar: Alle Menschen sollen autark von Öffnungszeiten, also rund um die Uhr, Zugriff auf ihre Wertsachen haben. Diese liegen maximal geschützt in digital verwalteten Tresorräumen. In den nächsten drei Jahren entstehen über zwanzig Standorte, ausgestattet mit modernster Sicherheitstechnologie.Das Angebot des Tech-Unternehmens antwortet zielgerichtet auf die steigende Nachfrage nach physischen Wertgegenständen in unsicheren Zeiten - mit Trisor gelingt Tresor 2.0 im urbanen Raum. Mit seinem Team aus erfahrenen Digital- und Tech-Experten sowie Sicherheitsspezialisten setzt Trisor diese Vision um und mietet sich im neuen HGHI Tower im Berliner Bezirk Mitte, Ortsteil Tiergarten ein.Zukunftstechnik für WertvollesTrisors DNA ist Security by Design: Jeder Hochsicherheits-Standort umfasst mehrere tausend Wertschließfächer und bietet Kunden autarken Zugriff dank 3-Faktor-Authentifizierung. Eine 24/7- Aufsicht wird durch ein VDS-zertifiziertes Sicherheitsunternehmen gewährleistet. Neben diesen physischen Sicherheitsfaktoren überzeugt das Konzept durch eine komplexe Tech-Infrastruktur mit Krypto-Verschlüsselung. Mieter eines Wertschließfachs benötigen nach der Multifaktorauthentifizierung nur noch ihre persönliche Schlüsselkarte; das redundante IT-Sicherheitssystem sorgt im Backend für lückenlosen Schutz.Starke PartnerDas Berliner Unternehmen versteht sich als zukunftstragender Partner für Kreditinstitute und als Treiber des fortschreitenden Strukturwandels im Finanzwesen. Wo gerade in Metropolen immer mehr Bankfilialen schließen, müssen Kunden ihr Schließfach räumen und stehen oft ohne Alternative da. Dieser Entwicklung begegnet Trisor mit digital verwalteten Tresorräumen. Die Tresoranlage und Sicherheitstechnologie liefern internationale Marktführer; renommierte Unternehmen aus der Versicherungs- und Immobilienbranche agieren als Kompetenzpartner im Netzwerk. Mit dem auf schnelle Skalierung angelegten Geschäftskonzept gewann Trisor zudem etablierte Finanzierungspartner, die Wachstum und Internationalisierung langfristig sichern.Auch Berlins bekannter Immobilienunternehmer Harald Gerome Huth ist von dem progressiven Konzept überzeugt und vermietet seine Fläche im repräsentativen HGHI Tower in Berlin-Mitte (Tiergarten). Im Frühjahr 2021 eröffnet hier der Standort. Dank zentraler Lage, direkter Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und stark frequentierten Straßen passt der Standort perfekt zum kundenorientierten Credo."Als unabhängiger Anbieter bieten wir unseren Kunden besonders gut geschützte, versicherbare Wertschließfächer an und lösen damit ihr Aufbewahrungsproblem auf moderne Art", so Geschäftsführer Julian Treidler. "Service, Sicherheit und Kundennähe sind die Maxime für unser Geschäftskonzept, dass wir mit hoher Geschwindigkeit und exponierten Partnern international ausrollen".Über TrisorDie im Dezember 2019 gegründete Trisor GmbH ist ein Berliner Secure Tech Unternehmen. Mit ihrem Angebot unabhängiger, versicherter und vollautomatisierter Wertschließfächer auf höchster Sicherheitsstufe denken sie die Branche neu. Ihren Kunden stellt Trisor repräsentative Standorte in besten Innenstadtlagen und einen digitalen 24/7-Service zur Aufbewahrung ihrer Wertgegenstände zur Verfügung. Die Eröffnung des ersten Standortes im Berliner HGHI-Tower findet im Frühjahr 2021 statt. Weitere Informationen unter trisor.dePressekontakt:Tanja Muhme & Rebecca Hollmann | Borgmeier Public Relations | Rothenbaumchaussee 5 | 20148 Hamburg | Tel.: 040/4130 96 -15 | Mail: presse@trisor.deOriginal-Content von: Trisor GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148828/4780022