Hamburg (ots) - Die NetBid Finance GmbH, Anbieter einer neuartigen, vollständig digitalen Sale & Leaseback-Lösung auf www.leaseback.de (http://www.leaseback.de), wird mit sofortiger Wirkung von der HypoVereinsbank (UniCredit Bank AG) als refinanzierendes Kreditinstitut unterstützt."Mit der HypoVereinsbank haben wir ab sofort eine enorm kapital- und reichweitenstarke Universalbank als Refinanzierungspartner an unserer Seite.", so Clemens Fritzen, Vorstand der NetBid AG und Geschäftsführer der NetBid Finance GmbH. "Wir freuen uns sehr, mit unserer innovativen, 100% digitalen Sale & Leaseback-Lösung Unternehmen dabei zu helfen aus eigenen Mitteln neue Liquidität zu generieren."Besonders im Zuge der Corona-Krise sind viele Unternehmer auf der Suche nach neuer Liquidität und damit finanziellem Spielraum, um ihre unternehmerische Ziele zu verfolgen. Da die verschiedenen staatlichen Hilfsprogramme nicht für jedes Unternehmen die beste Lösung sind und im Falle von Übergangskrediten eine zusätzliche Verschuldung bedeuten, entscheiden sich immer mehr KMUs für einen anderen Weg: Nämlich Liquidität aus stillen Reserven zu generieren. Bestes Beispiel dafür stellen Sale & Leaseback-Transaktionen auf Basis von Produktionsmaschinen dar - exakt dieses Produkt bietet leaseback.de in digitaler Form an.Die Sale & Leaseback Lösungen von leaseback.de konzentrieren sich vor allem auf die Bereiche Metallverarbeitung, Holz, Druck, Kunststoff sowie ausgewählte Maschinenkategorien der Baubranche.Wie funktioniert ein Sale & Leaseback-Geschäft?Ein Unternehmen veräußert im Rahmen einer Sale & Leaseback Transaktion beispielsweise eine Produktionsmaschine zum Zeitwert an einen Finanzierungspartner. Anschließend least das Unternehmen die Maschine zurück. Das Asset, wie in diesem Fall die Produktionsmaschine, verbleibt während des gesamten Prozesses am Fertigungsstandort im Betrieb und kann während und nach der Transaktion wie gewohnt weiter genutzt werden - operativ gibt es keine Auswirkungen auf die Verwendung der Maschine. Großer Vorteil: Durch den Verkauf der Produktionsmaschine gelangt das Unternehmen an neue Liquidität, was aufgrund der Folgen der Corona-Krise wichtiger als jemals zuvor ist.Die Vorteile von Sale & Leaseback im Überblick:- Sale & Leaseback ist kein Kredit und bedeutet dadurch keine Neuverschuldung- Unternehmer generieren Liquidität als Innenfinanzierung aus eigener Kraft- Bei der Sale & Leaseback Lösung der NetBid Finance GmbH handelt es sich um eine bankenunabhängige Finanzierung- Uneingeschränkte Weiternutzung der Maschinen nach dem Verkauf ohne Unterbrechung der Produktion- Reduzierung der Abhängigkeit von Hausbanken durch Diversifizierung der Finanzierungsstruktur- Transparenter, schlanker und nachvollziehbarer Prozessablauf- Schnelle Entscheidungen seitens der NetBid Finance GmbH und damit zügiger Liquiditätszufluss Das Angebot der NetBid Finance GmbH stößt im deutschen Mittelstand auf große Nachfrage. Täglich erreichen das Hamburger Fintech Anfragen von Unternehmern aus dem ganzen Bundesgebiet, die an einer Sale & Leaseback-Transaktion interessiert sind, um Liquidität zu generieren.Weitere Informationen finden Sie auch online unter www.leaseback.de (http://www.leaseback.de)Über die NetBid Finance GmbHDie Hamburger NetBid Finance GmbH ist ein BaFin-akkreditierter Finanzdienstleister und bietet unter www.leaseback.de (http://www.leaseback.de) kleinen und mittelständischen Unternehmen durch moderne Sale & Leaseback Lösungen die Möglichkeit, schnell, komfortabel und günstig an zusätzliche Liquidität zu gelangen. Als Teil der renommierten NetBid-Gruppe verfügt das Team der NetBid Finance GmbH über 15 Jahre Erfahrung im Finanzierungsleasing und 60 Jahre Expertise in der Bewertung und Vermarktung von Produktionsmaschinen.Über HypoVereinsbank / UniCreditDie HypoVereinsbank ist Teil der UniCredit, einer einfachen und erfolgreichen paneuropäischen Geschäftsbank mit voll integriertem Corporate & Investment Banking, die ihrem breit gefächerten Kundenstamm ein einzigartiges Netzwerk in Westeuropa sowie in Zentral- und Osteuropa bietet. UniCredit verbindet profundes lokales Know-how mit internationaler Reichweite. Durch ihr europäisches Bankennetzwerk ermöglicht sie ihren Kunden einzigartigen Zugang zu führenden Banken in 13 Kernmärkten: Italien, Deutschland, Österreich, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei und Slowenien. Mit ihrem internationalen Netzwerk aus Repräsentanzen und Niederlassungen begleitet und unterstützt UniCredit Kunden in weiteren 18 Ländern weltweit.