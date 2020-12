Denkt man an Reiterhöfe, kommen einem malerische Landhäuser umgeben von Wäldern in den Sinn. Aber das spiegelt nicht die Realität wider. Immerhin wurden bei der letzten großen Erhebung im Jahre 2001 10.000 Betriebe erfasst, deren Hauptgeschäftsgegenstand das Pferd ist. Bei einem Teil dieser Unternehmen handelt es sich um Reiterhöfe und die rücken zunehmend näher an die Städte heran - manchmal sogar ohne Baugenehmigung.

Den vollständigen Artikel lesen ...