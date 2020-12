Bis zum 15. November verharrte Morgan Stanley noch in seinem nahezu dreijährigen Abwärtstrend, zeigt aber bereits eine Woche zuvor sehr bullische Tendenzen. Nur wenig später kam es zum favorisierten Kaufsignal und Anstieg über die Jahreshochs aus 2018 von 59,38 US-Dollar. Den Höhepunkt markierte das Papier in der abgelaufenen Woche bei 63,96 US-Dollar und scheint sogar einen Folgeanstieg unmittelbar vorzubereiten. Bereits investierte Anleger sollten nun an ihrem Stopp-Management etwas nachjustieren.

Mittelfristiges Kaufsignal

Der äußerst dynamische Ausbruch über den seit 2018 bestehenden Abwärtstrend hat jetzt ein mittelfristiges ...

Den vollständigen Artikel lesen ...