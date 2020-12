Der Sojabohnen Januar Kontrakt scheiterte in der letzten Woche mehrmals an der psychologisch wichtigen 1.200 US-Cent Marke und ist heute zum ersten Mal seit August 2020 unter die kurzfristigen Moving Averages bei 1.155 US-Cent gefallen und droht auch die langfristige Trendlinie nach unten zu durchbrechen. Der angekündigte Regen in Süd-Amerika war einer der Gründe, der für die schwache Performance der Sojabohnen in den letzten Tagen verantwortlich ist. Fundamental spricht hingegen langfristig einiges ...

