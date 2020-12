Hamburg (ots) - BACARDÍ Rum verbindet das musikalische Erbe der Karibik und die Leidenschaft für vollmundigen Premium-Rum zu einer exklusiven Edition von Vinyl Bar Konsolen. Die Konsolen wurden aus sonnengetränkten Rumfässern der Destillerie Bacardi in Puerto Rico maßgefertigt, damit Cocktailliebhaber in dieser Saison die Feierlichkeiten luxuriös und stilvoll genießen können.BACARDÍ, die meistausgezeichnete Rummarke der Welt, bringt in Zusammenarbeit mit dem renommierten Möbeldesigner Hugh Miller eine exklusive Vinyl Bar Konsole auf den Markt. Die Musikkonsole mit integriertem Barwagen ist streng limitiert und sorgt dieses Weihnachten für echten BACARDÍ-Spirit zu Hause.Bei der Konsole handelt es sich um eine Spezialanfertigung - inspiriert von der karibischen Herkunft der Marke, wo sich Musik und Rhythmen zu einem lebhaften Lebensstil verbinden. Für den Plattentellerboden und die Oberseite der Konsole kommen mit Rum getränkte Holzstücke aus den Fässern der BACARDÍ Premium-Reihe zum Einsatz.Das Holz der Fässer wurde säuberlich abgestreift und auf Maß zugeschnitten, um den Plattenspieler zu ummanteln. Als Inspiration für die Anordnung der Stücke diente der Sound of Rum-Song der Marke, der von Swizz Beatz produziert wurde. Neben der Konsole befindet sich auf dem Barteil ein Getränketablett aus Walnussholz mit maßgefertigten Einkerbungen, auf dem sich Glaswaren und eine Auswahl von Flaschen aus dem Premium-Sortiment von BACARDÍ perfekt drapieren lassen. Unter der Bar-Oberseite glänzt das farbenfrohe Bild der Marke mit tiefgrünem Palmenmuster in Form eines zusätzlichen Fachs, das Shaker und Gläser beherbergen kann.In Zusammenarbeit mit dem englischen Möbeldesigner Hugh Miller weist die BACARDÍ Vinyl Bar Konsole zahlreiche Details und Elemente auf, die dieses Weihnachten für Schwung sorgen werden:- Eingebauter Fluance RT80 Vinyl-Plattenspieler- Benutzerdefinierte 50-Watt-Bluetooth-Lautsprecher, verkleidet mit einer Messing-Netzfront- Schallplattenregal für die besten festlichen Tanztiteln der Saison- Cocktailbaraufsatz aus Walnuss mit handgefertigten Cocktailstäbchen aus Eiche, die aus Rumfässern hergestellt werdenFabio Ruffet, Brand Direktor bei BACARDÍ, erläutert: "Wir wollten mit dieser Konsole den Charakter der Marke BACARDÍ zum Leben erwecken und gleichzeitig sicherstellen, dass Musik im Mittelpunkt steht. Wir wissen, dass die Menschen in dieser Weihnachtszeit mehr zu Hause feiern werden und möchten ihnen mit der BACARDÍ Vinylkonsole die Möglichkeit geben, die Festtage mit einem Premium-Touch genießen zu können, genau wie unsere Rumsorten!"Die Premium-Range, die als Inspiration für die exklusive Konsole diente, umfasst die Sorten BACARDÍ Añejo Cuatro, BACARDÍ Reserva Ocho und die jüngste Ergänzung des Portfolios, BACARDÍ Gran Reserva Diez. Jeder Rum ist unter der heißen karibischen Sonne gereift, was jedem Produkt Individualität und besondere Komplexität verleiht.Zwei der Vinyl Bar Konsolen von BACARDÍ werden ab dem 02.12.2020 exklusiv bei design-bestseller.de (https://www.design-bestseller.de/bacardi-vinyl-bar-konsole.html) für 2500EUR erhältlich sein.Weitere Informationen über BACARDÍ-Rum und Rezepte für festliche Cocktails finden Sie unter www.BACARDI.com (http://www.bacardi.com/)VERANTWORTUNGSVOLLER GENUSS AB 18 JAHREN.BACARDÍ, DAS FLASCHENDESIGN UND DAS FLEDERMAUSBILD SIND EINGETRAGENE MARKEN DER BACARDI & COMPANY LIMITEDPressekontakt:c/o Ogilvy Public Relations GmbHLea AlesAm Handelshafen 2-440221 DuesseldorfOffice: +49 211 49700 236E-Mail: lea.ales@ogilvy.comOriginal-Content von: BACARDI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113033/4780091