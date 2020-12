Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag: Es ist schon unglaublich, wie weit die Technik heute ist. Vor 30 Jahren noch Zukunftsmusik, fahren Autos heutzutage alleine, Telefone sind Alleskönner und kleine Lautsprecher koordinieren unseren Alltag. Und auch das Smart Home hätte sich damals wohl niemand vorstellen können: ein digitales, vernetztes Zuhause mit vielen kleinen Helfern, die uns das Leben extrem erleichtern können. Für viele ist Smart Home aber immer noch ein ziemlich komplexes Thema. Helke Michael berichtet.Sprecherin: Viele von uns sind immer noch skeptisch, wenn es ums smarte Zuhause geht. Sie haben Angst, ausspioniert zu werden, dass die Technik zu kompliziert ist und sich der Stromverbrauch erhöht. Außerdem müsste man sich eine Smart-Home-Zentrale zulegen.O-Ton 1 (Konrad Isler, 24 Sek.): "Das entfällt zum Beispiel, wenn man eine FRITZ!Box mit integrierter DECT-Basisstation hat. FRITZ!Box ist in Deutschland weit verbreitet. Und so kann man ganz einfach ins Thema Smart Home einsteigen. Um die smarten Produkte sicher miteinander zu verbinden, reichen wenige Tastendrücke. Über den Funkstandard DECT ULE kommuniziert die FRITZ!Box mit den Geräten im Heimnetz. ULE steht für Ultra Low Energy und das ist ein besonders energiesparender Standard."Sprecherin: Erklärt Konrad Isler vom FRITZ!-Box Hersteller AVM. DECT kennen viele vom Schnurlostelefon. Der Funkstandard steht für kabellose Sprach-und Datenkommunikation und hat eine große Reichweite, über die Daten sicher verschlüsselt gesendet werden können. Ein weiterer Vorteil von DECT: Man kann sein Smart Home einfach um zusätzliche Geräte erweitern.O-Ton 2 (Konrad Isler, 22 Sek.): "Es gibt zum Beispiel intelligente Steckdosen, über die Sie die Kaffeemaschine oder Lampen an- und ausschalten können. Wir haben auch Steckdosen, die sehr robust sind und sich speziell für den Einsatz im Freien eignen - zum Beispiel für die Weihnachtsdeko im Vorgarten. Außerdem gibt es intelligente Heizkörperregler, die automatisch die Raumtemperatur einstellen. Eine smarte Lichtsteuerung ist mit unseren LED-Lampen auch möglich."Sprecherin: Steuern kann man sein intelligentes Zuhause unter anderem über die FRITZ!App Smart Home oder einen speziellen Funktaster. Viele Smarte Geräte anderer Hersteller kann man übrigens ganz einfach in sein Smart Home integrieren.O-Ton 3 (Konrad Isler, 13 Sek.): "Unser DECT ULE Funkstandard ist kompatibel mit anderen Herstellern, die auch diesen Funkstandard verwenden. Von denen gibt es beispielsweise Bewegungssensoren oder eine Steuerung für Rolläden. Die Geräte können Sie also ganz einfach ins Smart Home einbinden."Abmoderationsvorschlag: Ein smartes Zuhause kann einem den Alltag ganz schön erleichtern und es macht auch ziemlich viel Spaß. Mehr Infos finden Sie unter avm.de/smarthome.Pressekontakt:Doris HaarAVM KommunikationTelefon 030 39976-242presse@avm.deOriginal-Content von: AVM GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14784/4780133