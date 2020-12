Toronto, 2. Dezember 2020 - Adventus Mining Corporation ("Adventus") (TSX-V: ADZN; OTCQX: ADVZF) und Salazar Resources Limited ("Salazar") (TSX-V: SRL) (gemeinsam die "Partner" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/adventus-mining-corp/ ) freuen sich, einen Fortschrittsbericht über die in den ersten fünf Monaten abgeschlossenen Arbeiten der Machbarkeitsstudie für die Erschließung der Kupfer-Gold-Lagerstätte El Domo innerhalb des größeren 21.537 Hektar großen Projekts Curipamba in Ecuador ("Machbarkeitsstudie") vorzulegen. Zu den bisherigen Ergebnissen zählen einige bedeutende Ergebnisse der anfänglichen technischen Planung und eine Reihe von Trade-off-Studien, die die bereits solide Wirtschaftlichkeit des Projekts wesentlich verbessern dürften, wie im technischen Bericht gemäß NI 43-101 und in der im Juni 2019 veröffentlichten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung ("PEA") ausführlich dargelegt wird.

Höhepunkte:

Seit Juli 2020 hat DRA Americas Inc. ("DRA"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DRA Global Ltd., und ein Team international anerkannter technischer Berater mit der Arbeit an der El Domo-Durchführbarkeitsstudie beauftragt (siehe Pressemitteilung vom 22. Juni 2020). Die ersten fünf Monate der Studie konzentrierten sich auf die weitere Verbesserung des Projekts durch zusätzliche metallurgische Testarbeiten, Kompromissstudien und die Weiterentwicklung verschiedener technischer Designs. Der konstruktive Fortschritt und die bisherigen positiven Ergebnisse werden als solide Grundlage dienen, von der aus die Bilanz der Studie bis zum Abschluss im vierten Quartal 2021 weitergeführt wird. Zu den weiteren regulatorischen und Projektrisikominderungsaktivitäten im Jahr 2021 werden voraussichtlich die Einreichung des Entwurfs der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung ("ESIA") bei den ecuadorianischen Behörden, die Aushandlung eines formellen Investitionsabkommens mit der ecuadorianischen Regierung, die Aufwertung der bestehenden Bergbaugenehmigungen für Curipamba von kleinen auf mittlere Kategorien, der Erwerb zusätzlicher Oberflächenrechte und Gespräche über die Projektfinanzierung gehören.

Metallurgische Testarbeit und Prozessoptimierung

Aufbauend auf den metallurgischen Testarbeiten, die Anfang dieses Jahres abgeschlossen wurden (siehe Pressemitteilung vom 20. Februar 2020), wurde ein weiteres Testarbeitsprogramm entwickelt, das seit August 2020 in den Base Metallurgical Laboratories in Kamloops, British Columbia, Kanada, durchgeführt wird und dessen Schwerpunkt auf der Verfeinerung des Prozessfließschemas, der Verbesserung der Qualität und Marktfähigkeit der Konzentrate sowie auf Arbeiten zur Bestätigung der Auswahl und Dimensionierung der Prozessausrüstung liegt.

Eine vereinfachte Tabelle der Ergebnisse des im Februar vorgestellten Locked-Cycle-Tests (LCT) nach dem Natriummetabisulfit-Schema ("SMBS") wird hier in Tabelle 1 als Referenz wiedergegeben.

Tabelle 1: Ergebnisse des SMBS Scheme Locked Cycle Test

Die Prozessoptimierungsarbeiten, die im Rahmen des aktuellen Testarbeitsprogramms durchgeführt wurden, konzentrierten sich in erster Linie auf die Primärschliffgröße und den Einsatz von Reagenzien. Es wurden zwei positive Ergebnisse erzielt, die dazu dienen können, die Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit des Projekts durch reduzierte Kapital- und Betriebskosten weiter zu stärken:

Die Herstellung eines eigenständigen Bleikonzentrats wird in das Ablaufschema der Durchführbarkeitsstudie aufgenommen, das sich auf bereits erprobte Testarbeiten und eine kürzlich durchgeführte Marketingstudie stützt. Weitere Testarbeiten zur Verbesserung des Bleikonzentratgehalts sind für das erste Quartal 2021 unter Verwendung von frischen Erzproben aus dem laufenden Bohrprogramm geplant. Während eine zusätzliche Einnahmequelle für Bleikonzentrat dem Projekt einen marginalen wirtschaftlichen Nutzen bringen wird, liegt die primäre Auswirkung in den Qualitätsverbesserungen der Kupfer- und Zinkkonzentrate, was voraussichtlich zu messbaren Vorteilen für die Marktfähigkeit führen wird. Ein vorläufiger Bericht über die Marktfähigkeit, der mit dem derzeitigen Kenntnisstand der metallurgischen Ausbeuten fertiggestellt und angewendet wurde, weist darauf hin, dass die Strafen für zukünftige Kupfer- und Zinkkonzentrate von El Domo voraussichtlich vernachlässigbar sein werden. Die Partner sind der Ansicht, dass die Verbesserungen der Prozess- und Konzentratqualität als Teil der Durchführbarkeitsstudie die Wirtschaftlichkeit des Projekts wesentlich verbessern werden, indem die Bezahlbarkeit des Metalls erhöht, die Transportkosten gesenkt, die Energiekosten und der Reagenzienbedarf reduziert und qualitativ hochwertige Konzentrate hergestellt werden.

Das Arbeitsprogramm für Zerkleinerungsversuche wurde auf die in der PEA durchgeführten Arbeiten ausgeweitet, um die Erzkompetenz, Härte und Abrasivität zum Zwecke der Geräteauswahl, der Auswahl geeigneter Verschleißmaterialien und der Bestimmung des Energieverbrauchs zu bestätigen. SMC- und Bond-Testarbeiten wurden an fünf Proben aus dem nördlichen Teil der Lagerstätte durchgeführt, und die Ergebnisse sind in Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 2: Arbeitsergebnisse der Zerkleinerungsversuche

Die Zerkleinerungsergebnisse zeigen eine ähnliche Erzbindungshärte im Vergleich zu den während der PEA getesteten Proben. Das Erz ist von geringer bis sehr geringer Kompetenz und von mittlerer bis geringer Abrasion. Das Fehlen von hartem oder hochkompetitivem Erz ist für das Projekt vorteilhaft unter dem Gesichtspunkt eines geringeren Energiebedarfs und eines geringeren Verschleißes der Anlagenkomponenten. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse wird erwartet, dass eine einzelne 13' x 17' EGL-Kugelmühle mit einer Leistung von 1.200 kW für den Mahlkreislauf geeignet sein wird.

Strategie der Wasserwirtschaft

Für den Projektstandort wurde eine positive Wasserbilanz bestätigt. Die Niederschläge übersteigen die Verdunstung im Verhältnis von etwa 3:1, bevor die unterirdischen Wasserbeiträge berücksichtigt werden. Sobald das Projekt in Betrieb ist, wird der Prozesswasserbedarf des Projekts zu 100% durch eine Kombination aus rückgewonnenem Tailingsanlagenwasser, Regenfällen innerhalb der Projektgrenzen und Beiträgen zur Grubenentwässerung gedeckt werden. Die Trink- und Notfallwasserversorgung wird aus einem geeignet gelegenen Bohrloch innerhalb des Projektgeländes erfolgen. Infolgedessen haben die Partner beschlossen, die zuvor geplante Zusatzwasserpumpstation am nahe gelegenen Fluss Runayacu abzuschaffen, um die potenziellen Auswirkungen auf die Umwelt und die umliegenden Gemeinden zu minimieren und Kosteneinsparungen zu erzielen.

Der Bedarf an Bau- und Startwasser für die Inbetriebnahme wird durch temporäre Wasserauffang- und Speicherteiche gedeckt, die als Teil des frühen Bauprogramms auf dem Werksgelände angelegt werden. Es wird erwartet, dass das El Domo-Projekt während des Baus, der Inbetriebnahme und des Betriebs zu 100 % autark sein wird, was das Prozesswasser betrifft.

Ergebnisse der Trade-off-Studie

Im Rahmen der Durchführbarkeitsstudie wurden insgesamt 18 Trade-off-Studien durchgeführt oder sind derzeit im Gange, mit dem Ziel, eine klare und optimierte Definition des Projektumfangs und der Grundlinie zu liefern. Der Umfang dieser Kompromisse bezog sich auf verschiedene Aspekte des Bergwerks, der Prozessanlage, der Projektausführungsstrategie und der Infrastruktur. Die Partner haben die Ergebnisse dieser Studien geprüft und auf der Grundlage dieser Ergebnisse Entscheidungen getroffen, von denen erwartet wird, dass sie die Kosten senken, die Risiken verringern und/oder die Gesamtwirtschaftlichkeit des Projekts verbessern werden.

Die Ergebnisse der Trade-off-Studie werden wie folgt hervorgehoben:

Ergebnisse der geochemischen Charakterisierung

Die geochemische Charakterisierungsstudie (siehe Pressemitteilung vom 20. Februar) ist nun abgeschlossen, und die Ergebnisse sind bei den Partnern eingegangen. Eine geochemische Charakterisierung der Gesteinseinheiten, die die Gesteinsschichten der Lagerstätte El Domo umfassen, wurde durchgeführt, um das saure Gesteinsdrainage- und Metall-Auslaugungspotenzial zu bestimmen. Dies diente als Leitfaden für Abfallbewirtschaftungspläne und als Hilfe bei technischen Studien. Das Programm konzentrierte sich auf potenzielles Abfallgestein und metallurgische Abraumhalden aus dem vorgeschlagenen Tagebau.

Insgesamt wurden 170 Bohrkernproben aus der gesamten Lagerstätte ausgewählt, um die wichtigsten Abfallgesteinstypen und die räumliche Verteilung im vorgeschlagenen Tagebau darzustellen. Die geochemischen Tests der ausgewählten Proben umfassten Säure-Base-Buchführung, Spurenelementanalyse, Mineralogie und Laugungsextraktionen sowie kinetische Labortests (Feuchtigkeitszellen-Tests). Die Analyse wurde von Bureau Veritas in Burnaby, British Columbia, Kanada, durchgeführt.

Zwei Gesteinseinheiten wurden als nicht säureerzeugend identifiziert: Andesit- und Rhyolithtuff. Insgesamt wird geschätzt, dass diese beiden Einheiten 23% der vorgeschlagenen Grube ausmachen. Bei weiteren zwei Einheiten wurden mehr als 95% der Proben als nicht säurebildend eingestuft: Tuff und Lapilli-Tuff. Diese machen schätzungsweise weitere 43% der vorgeschlagenen Grube aus. Zusammen machen diese vier Gesteinseinheiten 66% der vorgeschlagenen Grube aus. Bei acht anderen Lithologien wurden zwischen 30% und 100% der Proben als potenziell säureerzeugend eingestuft. Eine detaillierte Quantifizierung der nicht säureerzeugenden und potenziell säureerzeugenden Abfälle wird im Laufe der Durchführbarkeitsstudie durchgeführt werden.

Zeitplan

Mit dem Abschluss der anfänglichen Projektdefinitionsphase der Machbarkeitsstudie und der voraussichtlichen Verfügbarkeit von frischen Erzproben zur Verwendung bei weiteren metallurgischen Testarbeiten im ersten Quartal 2021 wird erwartet, dass das Studienteam Anfang 2021 planmäßig hochfahren wird. Es wird erwartet, dass die Machbarkeitsstudie im vierten Quartal 2021 fertiggestellt wird, weit vor der revidierten Earn-in-Anforderung der Partner bis April 2022.

Die termingerechte Fertigstellung der Grundwasserüberwachungsbrunnen wird es ermöglichen, während der gesamten verbleibenden Regenzeit Basiswasserdaten zu sammeln, so dass der ESIA-Antrag im dritten Quartal 2021 abgeschlossen und eingereicht werden kann.

Die Partner gehen davon aus, dass sie Anfang 2022 auf der Grundlage der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie und der behördlichen Genehmigungen eine Bauentscheidung treffen werden, und wenn diese positiv ausfällt, planen sie, im Laufe des Jahres 2022 unverzüglich mit der Detailplanung und dem Beginn von Infrastrukturausbauten und frühen Erdarbeiten fortzufahren.

Adventus Spezifische Angelegenheiten

Engagement von Swiss Resource Capital

Adventus kündigt an, dass es die SRC Swiss Resource Capital AG ("SRC") damit beauftragen wird, Investor Relations und Kommunikationsdienstleistungen in Europa anzubieten, um über ihre einzigartigen Commodity-TV & Rohstoff-TV IPTV-Kanäle den Bekanntheitsgrad und das Bewusstsein der Investoren in der deutschsprachigen Finanzgemeinde, in Europa und weltweit zu erhöhen. Das Engagement hat zunächst eine Laufzeit von zwölf Monaten und wird danach auf Quartalsbasis fortgesetzt. SRC wird die Bemühungen des Unternehmens unterstützen, den Bekanntheitsgrad der Investoren zu erhöhen und das Engagement bei privaten und institutionellen Anlegern auszubauen, unter anderem durch die Bereitstellung von Nachrichtenverbreitungs- und Marketingdienstleistungen in deutscher Sprache. Das Engagement unterliegt bestimmten Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (TSX-V), zu Kosten von 60.000 CH für die erste 12-Monatsperiode. SRC hält 20.000 Aktien des Unternehmens für Investmentzwecke.

Gewährung von Restricted Share Units und Aktienoptionen

Adventus gibt die Zuteilung von insgesamt 275.000 Restricted Share Units ("RSUs") im Rahmen des Aktienvergütungsplans des Unternehmens an alle leitenden Angestellten und unabhängigen Direktoren bekannt. Jede RSU verbrieft das Recht auf den Bezug einer Stammaktie des Unternehmens, nachdem diese Restricted Share Units nach einer zweijährigen Sperrfrist unverfallbar geworden sind. Adventus hat außerdem im Rahmen der Aktienvergütung des Unternehmens insgesamt 550.000 Incentive-Aktienoptionen (die "Optionen") an Mitarbeiter des Unternehmens mit einem Ausübungspreis von 1,27 C$ pro Option gewährt, die innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Datum der Gewährung ausübbar sind und innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren unverfallbar werden.

Qualifizierte Personen

Volodymyr Liskovych, PhD, P.Eng., Principal Process Engineer bei DRA Americas Inc. ist die unabhängige qualifizierte Person für die Prozessoptimierung und die metallurgischen Informationen in dieser Pressemitteilung. Herr Liskovych, PhD, P.Eng., war direkt an der Planung, Implementierung, Laborarbeit und Berichterstattung aller Ergebnisse beteiligt.

Philip De Weerdt, Dr.-Ing. MBA, Projektmanager für DRA Americas Inc. ist die unabhängige qualifizierte Person für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu Wassermanagement, Trade-off-Studie und Minenoptimierung. Herr De Weerdt, Pr.Eng. , MBA, war direkt an der Planung, Umsetzung und Berichterstattung aller Ergebnisse beteiligt.

Shannon Shaw, P.Geo., President und Principal Geochemist von pHase Geochemistry Inc. ist die unabhängige qualifizierte Person für die geochemische Charakterisierung und die Informationen zur Entwässerung von saurem Gestein, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind. Frau Shaw, P.Geo., war direkt an der Planung, Durchführung, Interpretation der Laborarbeiten und der Berichterstattung über alle Ergebnisse beteiligt.

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Dustin Small, P.Eng., P.Eng., Vice President of Projects for Adventus, einer nicht unabhängigen qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft und als korrekt genehmigt.

Der zuvor veröffentlichte technische Bericht gemäß NI 43-101, der die Ergebnisse der PEA von El Domo zusammenfasst, ist auf SEDAR mit Gültigkeitsdatum 14. Juni 2019 verfügbar. Eine Zusammenfassung der PEA-Ergebnisse ist auch in einer Pressemitteilung vom 2. Mai 2019 verfügbar.

Über Adventus

Adventus Mining Corporation ist ein einzigartiges Kupfer-Gold-Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich in erster Linie auf Ecuador konzentriert. Zu seinen strategischen Aktionären zählen Altius Minerals Corporation, Greenstone Resources LP, Wheaton Precious Metals Corp. und die Nobis Group of Ecuador. Adventus führt die Exploration und technische Weiterentwicklung des Kupfer-Gold-Projektes Curipamba in Ecuador im Rahmen einer Earn-In-Vereinbarung zum Erwerb einer 75%igen Beteiligung an. Darüber hinaus ist Adventus an einer landesweiten Explorationsallianz mit seinen Partnern in Ecuador beteiligt, in die bisher die Kupfer-Gold-Projekte Pijili und Santiago einbezogen wurden. Adventus kontrolliert auch ein Explorationsprojekt-Portfolio in Irland mit South32 als Finanzierungspartner sowie ein Investitionsportfolio mit Beteiligungen an mehreren Junior-Explorationsunternehmen. Adventus hat seinen Sitz in Toronto, Kanada, und ist an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel ADZN notiert und wird an der OTCQX unter dem Kürzel ADVZF gehandelt.

Über Salazar

Salazar Resources (SRL.V) (CCG.F) konzentriert sich auf die Schaffung von Werten und positiven Veränderungen durch Entdeckung, Exploration und Erschließung in Ecuador. Das Team verfügt über ein unübertroffenes Verständnis der Geologie des Landes und hat eine wesentliche Rolle bei der Entdeckung vieler der wichtigsten Projekte in Ecuador gespielt, einschließlich der beiden jüngsten in Betrieb befindlichen Gold- und Kupferminen. Salazar Resources besitzt eine hundertprozentige Pipeline von Kupfer-Gold-Explorationsprojekten in ganz Ecuador mit der Strategie, eine weitere kommerzielle Entdeckung zu machen und nicht zum Kerngeschäft gehörende Anlagen zu bewirtschaften. Das Unternehmen engagiert sich aktiv in ecuadorianischen Gemeinden und hat zusammen mit der Familie Salazar die Salazar Foundation mitbegründet, eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die sich dem nachhaltigen Fortschritt durch wirtschaftliche Entwicklung widmet. Das Unternehmen war bereits an drei Projekten beteiligt. Bei seiner ersten Entdeckung, Curipamba, hat Salazar Resources eine 25%ige Beteiligung, die vollständig in die Produktion überführt wurde. Bei zwei Kupfer-Gold-Porphyr-Projekten, Pijili und Santiago, hat das Unternehmen eine 20%ige Beteiligung, die bis zu einer Baubeschlussentscheidung vollständig umgesetzt wurde.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "vorausschauende Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen ausdrücken oder beinhalten (oft, aber nicht immer, gekennzeichnet durch Wörter oder Ausdrücke wie "glaubt", "antizipiert", "erwartet", "wird erwartet", "ist geplant", "schätzt", "schwebt", "beabsichtigt", "Pläne", "Prognosen", "Ziele" oder "Hoffnungen" oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "werden", "werden", "sollten", "könnten", "werden getroffen" oder "eintreten" und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Vorausblickende Informationen hierin beinhalten, sind aber nicht darauf beschränkt, Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Adventus und Salazar erwarten oder vorhersehen, dass sie in der Zukunft stattfinden werden oder können. Obwohl Adventus und Salazar versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Informationen als genau erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können sich wesentlich von den in diesen Informationen erwarteten unterscheiden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf vorausschauende Informationen verlassen. Adventus und Salazar verpflichten sich, alle zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Für weitere Informationen von Adventus wenden Sie sich bitte an Christian Kargl-Simard, Präsident und Chief Executive Officer, unter 1-416-230-3440 oder mailto:christian@adventusmining.com Bitte besuchen Sie auch die Adventus-Website unter www.adventusmining.com

Für weitere Informationen von Salazar wenden Sie sich bitte an ir@salazarresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54489Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54489&tr=1



