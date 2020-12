Die Suche nach einer Lösung für die angeschlagene Stahlsparte läuft bei ThyssenKrupp auf Hochtouren. Nun kommt Bewegung in die Sache. Der Wettbewerber Liberty Steel, der am Kauf interessiert ist, darf in die Bücher blicken. An der Börse sorgt das zunächst nicht für Euphorie, die ThyssenKrupp-Aktie verliert am Mittwoch wieder an Boden."ThyssenKrupp und Liberty Steel haben sich darauf verständigt, in eine weitere Prozessphase einzutreten", sagte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch auf Anfrage zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...