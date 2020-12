Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bei Anleihen schlägt derzeit die Stunde der Taktiker, so die Experten von DWS.Mit den so genannten "sicheren Häfen" unter den Bonds lasse sich kaum noch etwas verdienen. Anleger, die in Papiere mit bester Bonität wie etwa Bundesanleihen investieren würden, würden für ihr Engagement derzeit bestenfalls noch eine Minirendite erhalten. In vielen Fällen müssten sie sogar draufzahlen. Wer heutzutage mit festverzinslichen Wertpapieren Geld verdienen wolle, müsse sich in exotischeres Terrain vorwagen. In Schwellenländer- und Hochzinsanleihemärkten sei die Renditechance höher - damit aber auch das Ausfallrisiko. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...