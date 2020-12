Als am 21.09.2020 der Silberpreis mit mittelhohen Umsätzen einbrach, erhöhte sich bei einigen kurzfristig orientierten Spekulanten wohl der Blutdruck, vor allem bei jenen, welche gehebelt "long' waren, also auf einen Ausbruch nach oben gesetzt hatten.Es kam aber anders, und seither konsolidiert Silber eine Kurs-Etage tiefer seine vorangegangenen deutlichen Kursgewinne aus der Sommer-Rally.Wenn man Stoppkurse gesetzt hatte, ist man seither nicht investiert und wartet auf eine gute Gelegenheit, wieder einzusteigen.Wichtige Kriterien dafür können Kursmuster sein. Einige davon sind in Chart 1 abgebildet. So etwa ein blauer und ein roter Konsolidierungskeil und einige statische Unterstützungs- und Widerstandslinien.

