Die Experten der KFM Deutsche Mittelstand AG stufen die unlängst bis 2032 verlängerte 6,50%-Anleihe der Africa GreenTec Asset GmbH (WKN A2GSGF) auf 3 von 5 Sternen und somit auf "durchschnittlich attraktiv" herab. Vor den Änderungen in den Anleihebedingungen, die in Verbindung zu Planabweichungen in der Geschäftsentwicklung stehen, wurde die Anleihe, die sich im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS befindet, mit 3,5 Sternen bewertet.

6,50%-Africa GreenTec-Anleihe

ANLEIHE CHECK: Zu der Anleihe fand vom 29.10. bis 01.11. eine Abstimmung ohne Versammlung der Gläubiger statt. Auf dieser wurde einer Anpassung der Anleihebedingungen an die veränderten Rahmenbedingungen durch eine Mehrheit der Gläubiger zugestimmt. Die im Dezember 2017 emittierte nicht nachrangige und besicherte Anleihe der Africa GreenTec Asset GmbH ist weiterhin mit einem Zinskupon von 6,50% p.a. (Zinstermin jährlich am 01.12.) ausgestattet und hat nun eine Laufzeit bis zum 01.12.2032. Die Anleihe wird weiterhin mit einer Stückelung von 1.000 Euro und einem Mindestordervolumen von 100.000 Euro an den Börsenplätzen Frankfurt und Düsseldorf gehandelt.

Die Emittentin hat das Recht, jährliche Sondertilgungen vorzunehmen. Zudem haben sich die Sicherheiten der Anleihe zu Gunsten der Anleihegläubiger verändert. Sie umfassen neben den bisher gestellten Sicherungsabtretungen von Ansprüchen gegenüber der Tochtergesellschaft im Zusammenhang mit der Auslieferung der mobilen Solarcontainern im Wesentlichen auch Freiflächenanlagen wie Photovoltaik-Module und die eingerichteten und abgenommenen ...

