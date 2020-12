Im Fall der am Dienstag von mehreren Medien berichteten Bargeldtransporte bei der Ryanair-Tochter Laudamotion durch ehemalige Mitarbeiter fordert die Gewerkschaft vida heute, Mittwoch, eine Steuerprüfung der Fluglinie. Konkret müssten die Umsätze aus den Bordverkäufen geprüft werden. Weiters will die Gewerkschaft einen neuen Rechtsrahmen für "gute Arbeitsbedingungen bei allen Airlines", heißt es in ...

