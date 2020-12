Auf dem Radar: Athos ImmobilienZuletzt 5 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 9,89 Prozent gewonnen (Einzeltage: 0,5; 0,51; 2,59; 1,05; 4,95). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 38,00 /42,00Veränderung zu letztem SK: 0,00% Auf dem Radar: VIGZuletzt 3 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 4,36 Prozent gewonnen (Einzeltage: 1,85; 1,73; 0,72). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 20,05 /20,20Veränderung zu letztem SK: -1,11% Auf dem Radar: UniqaZuletzt 3 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 3,69 Prozent gewonnen (Einzeltage: 1,73; 1,27; 0,64). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 6,30 /6,35Veränderung zu letztem SK: -2,24% Auf dem Radar: FACCZuletzt 4 Tage im Minus. Die Aktie hat dabei 8,79 Prozent verloren (Einzeltage: -1; -0,33; -2,48; -5,21). aktuelle Indikation: Akt ....

