Schon am 11. November könnte Virgin Galactic erneut einen suborbitalen Flug in den Weltraum durchführen. Mit an Bord sind auch Testvorrichtungen der Nasa. Das VSS Unity getaufte Raumflugzeug von Virgin Galactic soll schon bald zum ersten raketengetriebenen Flug von dem neuen Raumbahnhof der Firma in New Mexico aufbrechen. Ursprünglich hätte der Flug schon früher stattfinden sollen, aufgrund der Corona-Pandemie musste er aber verschoben werden. Sofern das Wetter oder etwaige technische Probleme der privaten Weltraumfirma keinen Strich durch die ...

