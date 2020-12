Die Rallye der Orsted-Aktie bekommt am Mittwoch einen Dämpfer. Rund fünf Prozent verliert der Weltmarktführer für Offshore-Windparks an der Börse, nachdem die dänische Steuerbehörde eine Zahlung über 1,1 Milliarden Dollar verlangen. Es droht die Gefahr, dass weitere ähnliche Forderungen folgen.Orsted soll Steuern auf die britischen Offshore-Windparks Walney Extension und Hornsea 1 für die Jahre 2015 und 2016 zahlen. Die Behörde argumentiert, dass der künftige Wert der Parks 2015 und 2016 in Dänemark ...

