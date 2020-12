NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Zwar dürften sich die Passagierzahlen im Langstrecken-Luftverkehr nicht vor 2024 vollständig erholt haben, doch im internationalen Expressgeschäft stiegen zugleich die Mengen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch das Geschäft der Deutschen Post habe an Dynamik gewonnen, ebenso wie das von Fedex und UPS. Bei den internationalen Preisfestlegungen habe die Post zudem einen Zahn zugelegt./ck/gl



ISIN: DE0005552004

