NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die europäischen Assekuranzen profitierten von Umschichtungen in werthaltige Sektoren im Zuge des Konjunkturzyklus, schrieb Analyst Jon Hocking in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Qualität der Ergebnisse dürfte zunehmen, weil die Profitabilität in der Schaden-Unfall-Versicherung steige. Die Bilanz der Münchener erweise sich als widerstandsfähig./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2020 / 05:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008430026

