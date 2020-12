Das zurückliegende Geschäftsjahr 2019/20 war bitter für Dr. Hönle: Der Umsatz ging von 107,7 auf 93,9 Millionen Euro zurück. Das Betriebsergebnis halbierte sich von 17,0 auf 8,1 Millionen Euro und der Vorsteuergewinn (Ebt) sackte um 53,5 Prozent auf 7,8 Millionen Euro ab. Maßgeblich für den Rückgang war die schleppenden Geschäfte in den Bereichen Klebstoff und Glas & Strahler. Doch künftig will Dr. Hönle in seinen aussichtsreichen Geschäftsfeldern wieder wachsen. Die Börse reagiert - bislang - verhalten ...

