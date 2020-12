Vancouver (British Columbia), 2. Dezember 2020. RYU Apparel Inc. (TSX-V: RYU, OTCQB: RYPPF, FWB: RYAA) ("RYU" oder das "Unternehmen"), ein Erzeuger von preisgekrönter urbaner Sportbekleidung, freut sich, ein Update von CEO Cesare Fazari hinsichtlich der Markenbildung und der Platzierung von Bekleidung in der neuen Vorzeige-Serie The Count von Branded Entertainment Inc. ("BEI") bekannt zu geben.

Werte Aktionäre,

eine Schlüsselkomponente der Wachstumsstrategie von RYU ist das Streben nach innovativen und neuartigen Markenbildungs- und Marketingpartnerschaften. Dieser Aktionsplan beinhaltet unsere Partnerschaft mit François De Gaspé Beaubien und Zoom Media, Canada Skateboard und dem Eröffnungsteam der Olympischen Spiele sowie unsere überzeugende neue Aktivierung mit der neuen Vorzeige-Serie The Count von BEI.

Ich wollte mir Zeit nehmen und unsere Partnerschaft mit BEI und dem mit einem Academy Award ausgezeichneten Produzenten Jonathan Sanger persönlich erweitern. Zunächst ist Herr Sanger der CEO von BEI und seine beeindruckende Karriere umfasst die Produktion von 50 Filmen, einschließlich Der Elefantenmensch, Grenzenlos, Vanilla Sky und Mission Impossible 2. Im Rahmen seiner Partnerschaft mit Tom Cruise fungierte Herr Sanger auch als President des Produktionsunternehmens von Herrn Cruise, Cruise/Wagner.

Die Partnerschaft von RYU mit The Count von Herrn Sanger beschert uns eine Vielzahl an potenziellen Marketing- und Plattformpartnern, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf FITE TV, Triller, OF, PokerStars, FanDuel/DraftKings, 888poker, OMG Cannabis und viele weitere.

Unser Plan für diese Partnerschaft besteht darin, erfolgreichen Beispielen der Markenintegration in Film und Fernsehen zu folgen, wie etwa Avion Tequila in der HBO-Hitserie Entourage oder BMW in Mission Impossible von Sanger. Untersuchungen zeigen, dass die Produkt- oder Markenintegration bei korrekter Durchführung einen größeren Einfluss auf die Markenbekanntheit, Markenerinnerung und Kaufabsicht hat als traditionelle TV-Werbung.

Wir werden mit Herrn Sanger zusammenarbeiten, um die Bekleidung von RYU in nicht weniger als fünf der ersten zehn Folgen der ersten Staffel von The Count unterzubringen. Um diese Produktintegration von der Bekanntheit bis zum tatsächlichen Kauf des Produkts direkt durch das Publikum der Sendung zu erhöhen, werden die Zuschauer nicht nur in der Lage sein, die Bekleidung von RYU direkt nach dem Betrachten von The Count zu erwerben, sondern RYU wird sich auch an laufenden Social-Media-Partnerschaften mit den Stars der Sendung sowie deren Social-Media-Influencern beteiligen, die als Partner und/oder Markenbotschafter fungieren können, um weiterhin Produkte von RYU zu verkaufen.

The Count umfasst bereits folgende Stars:

Armand Assante

Mike Tyson

Kevin Pollak

Ernie Hudson

Olek Krupa

Tom Sizemore

Willie Garson

Mekhi Phifer

Robert Iler

Mars Callahan

Kassem Gharaibeh

Joe Perrino

Gerry Bednob

Brande Roderick

Roy Jones Jr.

Glenn Plummer

und Daniel Negreanu

Daniel Negreanu ist mit einem Gewinn von 16 Millionen Dollar im Laufe seiner Karriere der zweitgrößte Gewinner von Live-Pokerturnieren aller Zeiten sowie seit 2007 Aktionär und das Gesicht von PokerStars.com. Außerdem wurde er in die Poker-Hall of Fame aufgenommen und kürzlich zum Pokerspieler des Jahrzehnts gewählt.

Das Team von RYU hat sofort erkannt, wie der einzigartige Ansatz von BEI und Herrn Sanger bei der Film- und Fernsehproduktion, Markenpartner direkt in den Erzählprozess der von ihnen produzierten Filme und TV-Sendungen zu integrieren, für RYU eine noch nie dagewesene Möglichkeit für die Marken- und Produktplatzierung sein würde.

Darüber hinaus ist BEI bei der Dezentralisierung des Vertriebs von Inhalten führend, indem es mehreren Plattformen die Möglichkeit bietet, Inhalte von BEI direkt an ihre integrierte Benutzerbasis zu vertreiben.

Ich persönlich teile die Prognose von Herrn Sanger, wonach die Dezentralisierung des Vertriebs von Inhalten die Zukunft ist. "Dies wird den Vertrieb unserer Vorzeige-Serie The Count über zahlreiche unterschiedliche Plattformen gleichzeitig ermöglichen, zu der Hunderte Millionen potenzieller Zuschauer Zugang haben", sagte Sanger.

Der erste aufregende Schritt wurde am vergangenen Wochenende gesetzt. Durch diese Marketing- und Markenbildungsvereinbarung wurden RYU und dessen Bekleidung in The Count präsentiert, das am 28. November 2020 auf www.fite.tv, Triller und OF im Rahmen des Mega-Kampfs zwischen den Boxlegenden Mike Tyson und Roy Jones Jr. Premiere feierte.

Klicken Sie auf den untenstehenden Link und sehen Sie sich die Premiere der Original-Folge der Serie 3 auf FITE TV an.

The Count - Seite des Senders FiteTv

Über RYU Apparel

RYU Apparel (TSXV: RYU, OTCQB: RYPPF, FWB: RYAA), oder Respect Your Universe, ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidungs- und Accessoires-Marke, die für die Fitness, die Leistung und den Lebensstil sportlicher Männer und Frauen entwickelt wurde. Ohne Kompromisse in Bezug auf Passform, Komfort und Haltbarkeit entwickelt - RYU ermöglicht die optimale Leistungsfähigkeit des Menschen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der RYU-Website unter: http://ryu.com

RYU APPAREL INC.

Cesare Fazari

Chairman & Chief Executive Officer

+1 (604) 235-2880

Corporate Communications

Anna Brazier

+1 (844) 535-2880

mailto:investors@ryu.com

www.ryu.com

Investor Relations für US-Anleger

RedChip Companies Inc.

Dave Gentry

Dave@redchip.com

+1 407-491-4498

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Die TSX Venture Exchange Inc. und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange Inc. als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die im Hinblick auf zukünftige Ereignisse mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Solche zukunftsgerichteten Informationen können ohne Einschränkung auch Aussagen auf Basis der aktuellen Erwartungen beinhalten und eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten in sich bergen. Sie sind daher keine Garantie für die zukünftigen Leistungen von RYU, BEI oder "The Count"; ebenso wenig wie Aussagen, die sich auf die Entwicklung und Umsetzung von Produktplatzierungen in der Serie, das Platzieren von Celebrity-Produkten, Zuschauerzahlen oder die Erhöhung der Sichtbarkeit von RYU für Investoren, Zuschauer oder Kunden beziehen. Es gibt zahlreiche Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele von RYU wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen dargelegten abweichen, einschließlich derer, die sich aus der COVID-19-Pandemie oder anderweitig ergeben, und die dazu führen könnten, dass keine umfassende Investor Relations-Strategie entwickelt und/oder umgesetzt werden kann und/oder das Bewusstsein von RYU bei der Investorengemeinschaft nicht gestärkt wird, einschließlich jeglicher Kapitalmarktstrategie, das Versagen der Investor-Relations-Anbieter, ihre Best-in-Class-Plattformen einzusetzen oder anderweitig ein überzeugendes Wertversprechen von RYU zu kommunizieren, das Versagen der Kampagne, die Erneuerung der Marke RYU und die nachfolgenden Erfolge unter dem CEO hervorzuheben und der Möglichkeit, dass RYU keinen positiven Cashflow erzielt. RYU hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54494Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54494&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA74979J4072Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA74979J4072