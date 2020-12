Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Biontech. Das Mainzer Biontech Unternehmen und der US-Partner Pfizer haben die erste Zulassung für ihren Corona-Impfstoff erhalten. Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel hat eine temporäre Notfallzulassung erteilt. Damit bekomme die Briten früher grünes Licht als die EU und die USA. Bei den Verkäufen steht CureVac im Fokus. Die Impfstoss-Euphorie kennt derzeit keine Grenzen. Die Aktien der Impfstoff-Kandidaten klettern von Hoch zu Hoch. CureVac konnte seinen Wert in der vergangen Woche mehr als verdoppeln - dabei liegt das Tübinger Unternehmen auf der Timeline hinter den beiden Konkurrenten. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv