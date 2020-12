DJ Merck verkauft seine Beteiligung an Moderna

Von Teresa Rivas

NEW YORK (Dow Jones)--Mit Kursverlusten hat die Moderna-Aktie auf die Nachricht reagiert, dass der US-Pharmakonzern Merck seine Beteiligung an dem Biopharma-Unternehmen verkauft hat. Das Papier gab am Mittwoch 3,1 Prozent nach, als Merck mitteilte, dass der Verkauf seiner Moderna-Aktien zu einem kleinen Buchgewinn im vierten Quartal führen werde. Der Pharmariese hatte sich 2015 mit 50 Millionen Dollar an dem Unternehmen beteiligt, das derzeit mit einem Covid-19-Impfstoff an der Börse für Furore sorgt. Seit Jahresbeginn ist die Moderna-Aktie um 620 Prozent haussiert.

Merck erklärte, man bleibe indirekt über andere Investitionen bei Moderna exponiert. Die Moderna-Aktie ist seit 2018 börsennotiert. Das Unternehmen beantragte Anfang der Woche nach positiven Studiendaten eine Notfallzulassung für seinen Covid-19-Impfstoff bei der US-Gesundheitsbehörde FDA.

