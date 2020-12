Unternehmen soll Behörden, die mit der Legislative, Exekutive und Judikative der brasilianischen Regierung in Verbindung stehen, im Rahmen einer Regierungsinitiative für mehr Transparenz, Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Optimierung der öffentlichen Ressourcen Support-Services bereitstellen

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass er drei separate Aufträge über die Bereitstellung von Enterprise-Softwaresupport für Behörden erhalten hat, die mit der Legislative, Exekutive und Judikative der brasilianischen Regierung in Verbindung stehen, und zwar die Abgeordnetenkammer, das oberste Arbeitsgericht und APEX Brasil, eine unabhängige Behörde für soziale Dienste. Die öffentlichen Auftragsvergabeverfahren der brasilianischen Regierung wurden eingeführt, um sicherzustellen, dass die Einrichtungen des öffentlichen Sektors mit den Anbietern auf eine Art und Weise zusammenarbeiten, die transparent und effizient ist, Größenvorteile und eine bestmögliche Optimierung der öffentlichen Ressourcen gewährleistet.

Rimini Street spricht Forderungen des öffentlichen Sektors nach Kostenoptimierung an

Im Jahr 2019 erließ das Wirtschaftsministerium, das für die Planung des gesamten brasilianischen Haushalts verantwortlich ist, ein Mandat die normativen Anweisungen 01 und 02 -, das von allen Einrichtungen des öffentlichen Sektors verlangt, dass sie ihre IT-Kosten im Allgemeinen, einschließlich der technischen Support-Services und der Anbieter von IT-Systemen, sorgfältig überprüfen, um ein möglichst günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis zu gewährleisten. Diesen Verordnungen ging eine Entscheidung des Tribunal de Contas da União (TCU) aus dem Jahr 2018 (Urteil 2.569/2018) voraus, das dafür verantwortlich ist, zu überwachen und sicherzustellen, dass öffentliche Einrichtungen ihre Finanzmittel mit Bedacht und für Maßnahmen und Güter ausgeben, für die diese Mittel auch vorgesehen sind. Dieses Urteil hatte gezeigt, dass einige der von den großen IT-Anbietern angewandte Geschäftspraktiken Verluste für die öffentliche Verwaltung nach sich ziehen könnten, was die Institutionen dazu veranlasste, nach vorteilhafteren Alternativen zu suchen, die den Wettbewerb begünstigen könnten.

Das Mandat schreibt weiterhin vor, dass die brasilianische föderale öffentliche Verwaltung der Verbesserung der Dienstleistungen für ihre Bürger Vorrang einräumen und sicherstellen soll, dass die in dem acht Milliarden brasilianische Real umfassenden Informations- und Kommunikationstechnologiesektor (Information and Communication Technology, ICT) für diese Dienstleistungen getätigten Investitionen dem breiteren öffentlichen Bedarf zugutekommen. Technologie spielt eine entscheidende Rolle in der Beziehung zwischen Regierung und Bürgern, weshalb die ihr zugeführten Ressourcen extrem gut und transparent eingesetzt werden müssen.

Vor der Einführung von Rimini Street am brasilianischen Markt für den öffentlichen Sektor gab es keine öffentlichen Ausschreibungen über den Support für Oracle- oder SAP-Systeme, da die einzigen verfügbaren Support-Optionen von den ursprünglichen Softwareanbietern und ihren Partnern angeboten wurden. Heute steht Rimini Street auf der offiziellen Liste der Support-Anbieter und bietet eine Alternativlösung an, die die Bedürfnisse der Einrichtungen des öffentlichen brasilianischen Sektors über ein wettbewerbsfähigeres Wertversprechen besser abdecken kann. Dieses unterstützt Unternehmen dabei, ihre Software-Investitionen zu maximieren, und bietet Enterprise-Support auf Premiumniveau, der vom ursprünglichen Anbieter üblicherweise nicht angeboten wird.

Obwohl Brasilien zu den Ländern gehört, die am meisten für Technologie ausgeben, führen diese Ausgaben in der Regel nicht zu Innovationskapazitäten laut der Weltorganisation für geistiges Eigentum rangiert Brasilien im Global Innovation Index auf Platz 66 von 129 Ländern. Und laut Angabe einiger Branchenanalysten geben viele Unternehmen etwa 90 für den laufenden Betrieb bzw. "anhaltend brennendes Licht" aus, während lediglich 10 für die Förderung von Innovationsmaßnahmen übrig bleiben. Dieses Finanzierungsmodell macht es CIOs zunehmend schwerer, zusätzliches Budget für wichtige Ausgabeninnovationen zu erschließen, die ihrem Unternehmen zu Wachstum und Wettbewerbsvorteilen verhelfen.

"Mehr als je zuvor muss Brasilien seine Wettbewerbsfähigkeit in Bezug auf seine Innovationsfähigkeit um große Schritte vorantreiben. Die Optimierung der IT-Ressourcen, die Kürzung unnötiger IT-Ausgaben und die Verwendung dieser Finanzmittel für die Investition in vorrangige Zwecke ist für öffentliche und private Unternehmen von grundlegender Bedeutung, um ihren Weg durch die aktuelle Krise zu meistern und gestärkt aus dieser globalen Pandemie hervorzugehen", sagte Edenize Maron, General Manager für Lateinamerika von Rimini Street. "Diese Verträge der brasilianischen öffentlichen Hand werden es uns ermöglichen, dem Regierungssektor dieselben Einsparungen und Effizienzvorteile zu verschaffen, die Rimini Street bereits mehr als 3.700 Unternehmen weltweit, darunter mehr als 100 Unternehmen in Brasilien, bietet."

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner. Das Unternehmen bietet ein ultra-reaktives, integriertes Premium-Applikationsmanagement und Support-Dienste, mit denen Lizenznehmer von Unternehmenssoftware bedeutende Kosten einsparen, Ressourcen für Innovationen freisetzen und bessere Geschäftsergebnisse erreichen können. Mehr als 3.700 Fortune-500- und Fortune-Global-100-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen vertrauen heute auf Rimini Street als ihren bewährten Anbieter von Unternehmenssoftware-Produkten und -Dienstleistungen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn.

