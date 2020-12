Eine Sicherheitslücke in iOS erlaubte es Hackern, die Kontrolle über iPhones in WLAN-Reichweite zu übernehmen. Dazu musste sich deren Nutzer nicht einmal falsch verhalten. Der Sicherheitsexperte Ian Beer aus Googles Project-Zero-Team hat es geschafft, mit akribischem Vorgehen und unglaublich großem Fleiß eine Sicherheitslücke in iPhones aufzuspüren, die die vollständige Übernahme der Kontrolle über das jeweilige Gerät ermöglichte. Google-Ingenieur kann iPhones per Funk übernehmen Über die Schwachstelle, die in einer Komfortfunktion des iPhones lag, konnte Beer die...

Den vollständigen Artikel lesen ...