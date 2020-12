DJ PTA-Adhoc: NET New Energy Technologies AG: Verschiebung der Fertigstellung der Prüfung des Jahresabschlusses und Einberufung der Hauptversammlung - * Prüfung des Jahresabschlusses verzögert * Hauptversammlung wird nachgeholt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta049/02.12.2020/18:03) - Der Vorstand der NET New Energy Technologies AG (die "Gesellschaft") hat am 2. Dezember 2020 die Auskunft der ukrainischen Wirtschaftsprüfer erhalten, wonach die Prüfung der Tochtergesellschaften nicht abgeschlossen werden konnte. Die ukrainischen Wirtschaftsprüfer haben in Aussicht gestellt, die Prüfung in den kommenden drei Wochen abzuschließen. Nachdem die Prüfungshandlungen der Wirtschaftsprüfer auch Termine vor Ort in den ukrainischen Werken umfassen und diese Termine nur unter Einhaltung der behördlich angeordneten Quarantänemaßnahmen sowie der unternehmensinternen Vorgaben zum Schutz von deren Mitarbeitern stattfinden, kann es wie bisher zu Verzögerungen kommen.

Nach Abschluss der Prüfungen der Jahresabschlüsse bei den ukrainischen Tochterunternehmen kann die Prüfung des Jahresabschlusses in Österreich finalisiert werden.

Daraus ergibt sich auch eine Verschiebung der ordentlichen Hauptversammlung, welche voraussichtlich am 25. Februar 2021 nachgeholt werden wird. Weitere Einzelheiten, insbesondere auch hinsichtlich der Art der Abhaltung (als Präsenzversammlung oder als virtuelle Hauptversammlung) werden noch gesondert bekanntgegeben werden und hängen in wesentlichem Ausmaß von der Entwicklung der Covid-19 Pandemie und der in diesem Zusammenhang angeordneten behördlichen Maßnahmen ab.

Wien, am 2. Dezember 2020 Der Vorstand

Aussender: NET New Energy Technologies AG Adresse: Auhofstraße 8/C04, 1130 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Dipl.-Ing.(FH) Yuliya Öztürk Tel.: +43 676 7735402 E-Mail: yuliya.oeztuerk@newenergytechnologies.at Website: www.newenergytechnologies.at

ISIN(s): ATNEWENERGY6 (Aktie) Börsen: Vienna MTF in Wien

