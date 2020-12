MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Global Fashion Group (GFG) mit "Buy" und einem Kursziel von 11 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Volker Bosse bezeichnete den Online-Modehändler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als das "nächste Zalando". Im Vergleich zu dem Wettbewerber werde die GFG-Aktie aber mit einem Abschlag von fast der Hälfte gehandelt./tih/he



ISIN: LU2010095458

