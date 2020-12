NEW YORK (IT-Times) - Der Online-Wohnungs- und Appartement-Vermittler Airbnb hatte bei der US-Börsenaufsicht SEC Dokumente für den Börsengang vorgelegt und nun auch eine Preisspanne für die Aktie veröffentlicht. Der Online-Wohnungsvermittler Airbnb wird an der US-Computerbörse Nasdaq in New York unter...

Den vollständigen Artikel lesen ...