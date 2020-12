Sage bei einer Prognose nie beides, Zeitpunkt und Kursziel. Dies wurde Morgan Stanley im Falle von Tesla (US88160R1014) zum Verhängnis. Denn der Markt wollte nicht so lange warten, bis der Prognosehorizont der Bank mit dem Kursziel zusammenpasste.2 Wochen nach der Erhöhung des Kurszieles von 540 US-Dollar wurde es erreicht, und die Aktie dürfte trotz allfälliger Korrekturen weiterlaufen. Denn, da kann man den Analysten von Morgan Stanley zustimmen, Tesla wandelt sich von einem EV-Autohersteller in ein Zentrum eines ganzen EV-Ökosystems, in dem das Unternehmen nicht nur Autos verkauft, sondern auch höhere Margen durch Software und Dienstleistungen generiert.Dies was man gemeinhin unter "Agglomerationsvorteilen', etwa in der Regionalökonomie kennt, könnte sich nun unternehmenszentriert entwickeln. Kurz: Die Bewertung der Aktie als Automobilhersteller unterschätzt die Agglomerationseffekte dieses Wandels.

Den vollständigen Artikel lesen ...