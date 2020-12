Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 2 decembre/December 2020) - Core One Labs Inc. (CSE: COOL) has requalified for listing following a fundamental change review.

Core One Labs Inc (the "Issuer") is a biotech company focused on bringing psychedelic medicine to market through novel delivery systems, psychedelic assisted psychotherapy and API grade psilocybin manufacturing. The Issuer's intellectual property produces organic molecule-infused strips that offer a precise delivery mechanism while maintaining excellent bioavailability. The Issuer's technology is focused on delivering psychedelic molecules with an initial focus on psilocybin. The Issuer also holds an interest in walk-in medical clinics located in Vancouver and West Vancouver, British Columbia, which maintain a database of over 200,000 patients combined. The Issuer intends to further develop its product offerings through research and development in these clinics, including the integration of intellectual property related to psychedelic treatments and novel drug therapies.

Core One Labs Inc (l 'émetteur) est une société de biotechnologie axée sur la commercialisation de médicaments psychédéliques grâce à de nouveaux systèmes d'administration, une psychothérapie assistée psychédélique et la fabrication de psilocybine de qualité API. La propriété intellectuelle de l'émetteur produit des bandelettes infusées de molécules organiques qui offrent un mécanisme de distribution précis tout en maintenant une excellente biodisponibilité. La technologie de l'émetteur est axée sur la fourniture de molécules psychédéliques avec un accent initial sur la psilocybine. L'émetteur détient également une participation dans des cliniques médicales sans rendez-vous situées à Vancouver et à West Vancouver, en Colombie-Britannique, qui maintiennent une base de données de plus de 200 000 patients combinés. L'Émetteur a l'intention de développer davantage son offre de produits par la recherche et le développement dans ces cliniques, y compris l'intégration de la propriété intellectuelle liée aux traitements psychédéliques et aux nouvelles pharmacothérapies.

Issuer/Émetteur: Core One Labs Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): COOL Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 70 967 507 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 15 311 215 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/ sciences biologiques CUSIP : 21872J 208 ISIN : CA21872J 208 3 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 3 decembre/December 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 decembre/December 2020 Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Trust Company of Canada

