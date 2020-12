Die Corona-Pandemie hat den Goldpreis im laufenden Jahr auf eine Rekordrally geschickt. Doch wie geht es weiter in 2021?? Gold profitierte in der Corona-Krise ? Analysten bleiben für 2021 optimistisch für Gold ? Geopolitik und Geldpolitik im FokusDie internationalen Lockdowns zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie haben deutliche Spuren in der Konjunkturentwicklung hinterlassen. In diesem unsicheren Umfeld haben sich viele Anleger in Gold geflüchtet, das in Krisenzeiten als "sicherer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...