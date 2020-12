DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 3. Dezember

=== 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council), Frankfurt *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 41,5 zuvor: 46,7 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 38,0 1. Veröff.: 38,0 zuvor: 46,5 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,2 1. Veröff.: 46,2 zuvor: 49,5 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Oktober 10:00 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und Better Finance, Online-PK zur Vorstellung einer EU-Untersuchung zu Erfahrungen mit virtuellen Hauptversammlungen *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 41,3 1. Veröff.: 41,3 zuvor: 46,9 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 45,1 1. Veröff.: 45,1 zuvor: 50,0 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 45,8 1. Veröff.: 45,8 zuvor: 51,4 *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -2,0% gg Vm 12:00 DE/Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK), Jahres-PG (Web-Konferenz) 12:00 FI/Fortum Oyj, Capital Market Day (virtuell) 12:15 DE/Deutsche Bahn, Bilanz über Einstellungsoffensive 2020, Berlin 14:00 DE/Gespräch Bundeskanzlerin Merkel und Wirtschaftsvertreter zu "digitale Identitäten", Berlin *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 780.000 zuvor: 778.000 *** 15:30 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Interview bei Financial Times online Banking Summit 2020 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,5 1. Veröff.: 57,7 zuvor: 56,9 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 55,9 Punkte zuvor: 56,6 Punkte *** 22:10 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse *** - DE/Pkw-Neuzulassungen November *** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

