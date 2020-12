MEDIENMITTEILUNG

Rotkreuz/Köln, 3. Dezember 2020

Deutsche mobilezone-Tochter lanciert neue Marke für Mobilfunk-Hardware & Konnektivitäts-Produkte

Die deutsche mobilezone Tochter powwow lanciert mit Pricezilla eine neue Marke für Produkte rund um das Thema Mobilfunk und Konnektivität. Pricezilla bietet Produkte verschiedenster Hersteller zu attraktiven Preisen - mit Sofortkauf- oder flexibler zinsloser Finanzierungsmöglichkeit. Mit der neuen Marke will die mobilezone Deutschland GmbH ihre Online-Strategie weiter vorantreiben und neue Kundengruppen erschliessen.

Die mobilezone Tochter powwow erweitert ihr Portfolio und hat per Ende November die neue Marke Pricezilla lanciert. Diese steht für Produkte rund um Mobilfunk und Konnektivität. Kunden profitieren beim Kauf von maximaler Flexibilität, indem sie bei jedem Produkt wählen können, ob sie es direkt erwerben oder mittels zinsloser Raten finanzieren möchten. Sie können dabei die Laufzeit flexibel bestimmen: Es stehen Ratenpläne mit 6-, 12-, 18- und 24-monatiger Laufzeit zur Auswahl.

Mit der neuen Marke stärkt mobilezone ihre Online-Strategie in Deutschland weiter. Markus Bernhard, CEO der mobilezone Gruppe sagt: «Bereits heute sind wir die Nummer 1 im indirekten Online-Geschäft für vertragsgebundene Mobilfunkangebote in Deutschland. Mit der Marke Pricezilla führen wir unsere erfolgreiche Online-Strategie auf eine nächste Stufe.»

Mit der Lancierung von Pricezilla schafft die mobilezone Tochter powwow eine Erweiterung zu den etablierten Marken Sparhandy und Deinhandy sowie dem TV-Sender Handystar. Bei diesen Marken liegt der Fokus auf der Vermarktung von Abo-Produkten, sprich Bundles, bestehend aus Smartphones inklusive Abo, sowie Mobilfunk- und Festnetz-Tarifen. Jens Barth, Co-CEO von powwow sagt: «Mit unserer neusten Marke Pricezilla bieten wir nun auch denjenigen Kunden eine attraktive Alternative an, die ihre Hardware lieber ohne Mobilabo erwerben möchten und auf der Suche nach weiteren Konnektivitäts-Produkten, wie Tablets, Wearables, Bluetooth Speakern, Kopfhörern, Buds und Airpods oder Zubehör, wie Stecker und Kabel, Docking Stations, Smartphone-Hüllen und Schutzfolien sind.» Mit der Lancierung erweitert powwow sein Online-Marken-Portfolio und kann so noch umfassender den Bedarf der Kunden nach Konnektivitäts-Produkten bedienen.

Zum Start fokussiert Pricezilla auf den Verkauf von Smartphones von allen renommierten Herstellern zu attraktiven Preisen. Im Laufe der nächsten Monate erweitert das Unternehmen das Angebot dann um ein umfangreiches und innovatives Connectivity CE Angebot.

Weitere Informationen unter: www.pricezilla.de

Markus Bernhard

CEO

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch

Über powwow

powwow ist ein führendes Unternehmen im deutschen Telekommunikations-Markt. Mit ihren Marken Sparhandy, DEINHANDY, DEINHOME, Handystar, HIGH, HandyInRaten & SH deckt sie über 80 % des indirekten Telko-Marktes ab und erreicht ihre Kunden überwiegend online, aber auch im Fach- und Grosshandel sowie im TV. Mit über 300 Mitarbeitenden an den drei Standorten Köln, Berlin und Bochum denkt das Unternehmen zu 100 % digital und setzt aus Überzeugung auf zukunftsweisende Technologien und Arbeitsweisen. Das Ziel: Begeisternde Einkaufserlebnisse über alle Marken für die Kunden. powwow ist Teil der mobilezone Deutschland GmbH, einer Tochtergesellschaft der mobilezone holding ag mit Sitz in der Schweiz.

www.powwow.de

Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag (Ticker-Symbol SIX: MOZN) ist mit einem Umsatz von CHF 1'324 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 44.4 Mio. im Berichtsjahr 2019 der führende unabhängige Schweizer und Deutsche Telekomspezialist.

Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1'300 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Zweidlen, Härkingen, Wien, Obertshausen, Berlin, Köln, Bochum und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen, Grosshandelsaktivitäten sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online, in über 120 eigenen Shops in der Schweiz, über diverse Webportale sowie an zirka 80 Ashop Standorten in Deutschland (Partner-Shops) angeboten.

www.mobilezoneholding.ch