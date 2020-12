Im Interview spricht der Chefvolkswirt von Solvecon Invest, Folker Hellmeyer, über die Rationalität an den Aktienmärkten, die wirtschaftliche Erholung und Gold als belastbare Währung.Von Benjamin Summa Herr Hellmeyer, die Zutaten für einen Sturm an den Finanzmärkten wären eigentlich vorhanden: Wir befinden uns in einem "Lockdown light", diskutieren munter über eine Verlängerung bzw. Verschärfung und die Corona-Neuinfektionen befinden sich noch immer auf einem hohen Stand. Die Börsen beeindruckt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...