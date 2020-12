Helsinki (ots/PRNewswire) - Valo ha lanzado su completo kit de herramientas de trabajo digitales en Microsoft 365, SharePoint y Microsoft Teams.Basándose en su cartera existente de herramientas de trabajo digitales, que incluye las reconocidas Valo Intranet y Valo Teamwork, ha lanzado Valo Connect, Valo Entrance y Valo Ideas.Su nuevo establo de herramientas de trabajo digitales significa que las organizaciones tienen ya todo lo que necesitan para operar sus empresas digitalmente desde dentro del ecosistema de Microsoft.Valo Connect, una herramienta para conectarlos a todosMientras Microsoft Teams es cada vez más esencial para el día de trabajo de muchas personas, Valo Connect (https://www.valointranet.com/valo-connect/) reunifica las herramientas digitales de la organización y contenido juntos en un portal empresarial fácil de utilizar dentro de Teams.Valo Connect no solo conecta sus herramientas existentes, llevándolas a un solo sitio, sino que añade herramientas de terceros desde fuera del ecosistema de Microsoft también.Con Valo Connect, los usuarios pueden acceder a su Intranet, panel de gobernancia, herramienta de ideación, extranet, y aplicaciones de terceros; todo ello desde Teams. Incluso pueden añadir conectores, aplicaciones y herramientas OOTB también.Esto significa que el usuario solo necesita ir a un sitio para conectar con las personas, conversaciones, noticias, información y contenido para conseguir un día de trabajo eficiente.Además, dado que Valo Connect forma parte de la serie de productos Microsoft 365, se puede acceder desde cualquier parte, en cualquier dispositivo, con seguridad.Pekka Walkama, directora general de Valo, destacó:"Valo Connect no solo facilita la carga en la gestión TI sino que ofrece una experiencia de trabajo digital más integrada consolidando herramientas de trabajo digitales directamente dentro de Microsoft Teams también. No hay otra solución en el mercado igual a esta".Valo Entrance hace que la colaboración con organizaciones externas sea seguraDado que la colaboración digital entre las compañías aumenta, las empresas necesitan una forma de cooperar con partes externas con facilidad y seguridad.Con Valo Entrance (https://www.valointranet.com/valo-entrance/) los gestores de proyectos pueden invitar y colaborar con usuarios externos fácilmente, sin necesidad de apoyo TI, lo que tradicionalmente ha sido duro de hacer en SharePoint desde el primer momento.Todos los dominios pueden invitarse de una sola vez, así como las direcciones individuales de los colaboradores externos. Además, las partes externas pueden auto-servirse, optando y registrándose por acceder a sí mismos.Sin embargo, el panel y función de búsqueda integrada de Valo Entrance también permite a la TI supervisar los permisos de acceso y control, como qué páginas pueden ver los usuarios externos y eliminar a los miembros que dejan el equipo.Pekka Walkama, directora general de Valo, comentó:"Valo Entrance es una forma segura de colaborar con organizaciones externas. El portal de autoservicio es fácil y cómodo de utilizar, mientras que la gobernancia TI permanece de vital importancia".Valo Ideas facilita crear ideas y convertirlas en perspectivas valiosas en la organizaciónCon patrones de trabajo distribuidos convirtiéndose en la nueva normalidad, es más difícil recoger ideas de colegas que trabajan remotamente, en el campo o en extranjeros.Valo Ideas (https://www.valointranet.com/valo-ideas/), una herramienta de gestión de ideas que se integra originalmente en cualquier flujo de trabajo de Microsoft 365, ofrece un área centralizada donde las ideas pueden reunirse, cotejarse y ponerse en práctica.Los empleados que tengan una idea sobre cómo mejorar un producto, servicio o forma de trabajar pueden presentar sus sugerencias a un eje centralizado y visible. Todos los miembros del equipo pueden apoyar y comentar la idea y los directores pueden asignar una acción para ella.Valo Ideas puede utilizarse para generar ideas desde toda la fuerza laboral, llegando previamente a colegas no conocidos y convirtiéndose en perspectivas inestimables para promover la innovación abierta. Además, puede utilizarse para reunir a personas en torno a una idea, ayudándolas a tomar una decisión colectiva.Pekka Walkama, directora general de Valo, indicó:"Valo Ideas es una herramienta de gestión de ideas democrática. Implica a los empleados desde todos los departamentos y niveles de la compañía, haciendo de la innovación un proceso transparente y colectivo".Valo tiene la serie completa de herramientas de trabajo digitalesValo es ampliamente conocida por vender la solución de intranet más valorada creada por encima de SharePoint.Valo Intranet (https://www.valointranet.com/valo-intranet/) ha ganado numerosos reconocimientos, como el ClearBox Consulting's 2020 Intranet Choice - Europe 2020 and Intranet Choice - North America 2020 (https://www.valointranet.com/blog/news/valo-stood-out-again-in-the-sharepoint-intranets-in-a-box-report-by-clearbox-consulting/) y Best Intranet/Extranet en los ESPC Awards 2019 (https://www.valointranet.com/awards-reviews/valo-named-best-intranet-extranet-at-espc-awards-2019/).La herramienta de gobernancia TI Valo Teamwork (https://www.valointranet.com/valo-teamwork/)es ampliamente conocida por simplifica la gestión de la organización y la seguridad dentro de Microsoft 365.Colectivamente, los productos de trabajo digitales de Valo ofrecen al usuario final las herramientas que necesitan para hacer su trabajo eficientemente.