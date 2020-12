Pressemitteilung 3. Dezember 2020

Schindler macht sich für integratives Arbeitsumfeld stark und schliesst sich Valuable 500 an

Schindler tritt Valuable 500, der globalen Initiative für Inklusion von Menschen mit Behinderungen, bei. Dies ist ein weiterer Schritt hin zu einem integrativen Arbeitsumfeld für alle.

Als global tätiges Unternehmen mit Geschäftsstellen und Kunden weltweit sind Integration und Diversität elementar für die Art und Weise, wie wir unser Geschäft führen. Sie bilden die Grundlage dafür, wie wir als Unternehmen unsere Rolle in der Gesellschaft wahrnehmen; und sind gleichermassen zentral, um innovativ und für unsere Kunden ein verlässlicher Partner zu sein und zu bleiben. Heterogene Teams in einer inklusiven Arbeitsumgebung treffen bessere Entscheidungen.

Eric Way, Global Head of Inclusion and Diversity bei Schindler, sagt: «Unser Valuable 500 Beitritt ist ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, Inklusion und Vielfalt bei Schindler kontinuierlich zu verbessern. Wir wissen heute, dass Menschen in heterogenen Gruppen sich intensiver mit Fragestellungen befassen und bessere Lösungen finden. Dies ist für ein Unternehmen wie Schindler, wo Innovation eine entscheidende Rolle spielt, von besonderer Bedeutung.»

Thomas Oetterli, CEO von Schindler, sagt: «Mobilitätslösungen, die Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen den Alltag erleichtern, sind ein wesentlicher Teil unseres Geschäfts. Als Arbeitgeber verpflichtet sich Schindler, eine integrative Unternehmenskultur und Diversität zu fördern. Wir setzen uns für die Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen ein, und haben schon heute gezielte Programme zur Integration von Mitarbeitenden mit besonderen Bedürfnissen. Eine Arbeitsgruppe auf Konzernleitungsebene wird zukünftig Strategien für die Anstellung und die Eingliederung von mehr Mitarbeitenden mit Einschränkungen erarbeiten.»

Über Schindler:

Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 1,5 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als?65 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern.

Mehr Informationen:

Carolyn Pike | Head of Media Relations

Phone +41414453298 | Mobile +41791952781

carolyn.pike@schindler.com