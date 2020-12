Der Goldpreis kann zur Wochenmitte weiter zulegen. Nachdem Gold gestern über 10 Dollar zulegen konnte, startet das Edelmetall auch am heutigen Donnerstag mit leichten Aufschlägen in den europäischen Handel. Silber konnte zwar gestern am Ende ein Plus verzeichnen, präsentiert sich aber aktuell leichter. Die Minen lieferten gestern ein gemischtes Bild. Der GDX als Benchmark ging am Ende praktisch unverändert aus dem Handel.Der Abschwung der vergangenen Wochen hat gleichwohl einige Anleger verunsichert. ...

