Ein weiterer schwacher Start steht für heute Morgen in Aussicht. Nach einer durchwachsenen Sitzung in New York schließt sich heute früh ein ebenfalls durchwachsener Handel in Asien an. Wesentlich eindeutiger ist da die Tendenz am Terminmarkt, wo nahezu alle wichtigen Futures leicht Richtung Süden zeigen. Der DAX-Future wird 45 Minuten vor Eröffnung der Vorbörse in Europa -0,11 % tiefer bei 13.288 Punkten gesehen. Analog dazu auch der S&P 500 Future und der Dow-Future. Einzig und allein der Nasdaq-Future kann sich klar behaupten und liegt 0,16 % höher bei 12.477 Punkten. Damit kündigt sich eine Wiederholung des gestrigen Trends in Europa an.Wie erwartet ging Frankfurt schwach in den Handel am Mittwoch. Und erholte sich auch bis zum Ende nicht. Alle deutschen Benchmarks schlossen deutlich im Minus, wobei die Verluste beim MDAX und DAX sich noch in Grenzen hielten. Der MDAX sank um -0,37 % auf 29242,44 Punkte und der DAX gab um -0,52 % auf 13.313,24 Punkte ab. Die Aktien von Continental (-1,98 %) und Linde (-2,33 %) waren die größten Verlierer im deutschen Leitindex.

Den vollständigen Artikel lesen ...