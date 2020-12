Wasserstoff bleibt ein gefragtes Thema an der Börse. Davon profitiert der Börsenneuling Everfuel, an dem das Unternehmen Nel mit knapp 17 Prozent beteiligt ist. Das junge Unternehmen hat nun einen neuen Auftrag von Siemens Gamesa für ein Pilotprojekt in Dänemark erhalten, welches Anfang 2021 in Betrieb gehen soll.Der grüne Wasserstoff werde von einer Siemens Gamesa-Windturbine erzeugt, die mit einem Elektrolyseur verbunden sei, der im "Inselbetrieb" betrieben werden kann und eine Elektrolyseeinheit ...

