Die Aktien von Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S), BP (WKN: 850517) und Co. sind natürlich weiterhin abhängig von den Ölpreisen. Was sich in den letzten Wochen und Monaten fast schon wie eine Drohung angehört hat, klingt inzwischen gar nicht mehr so verkehrt. Das Barrel Brent notiert inzwischen wieder auf einem Kursniveau von über 48 US-Dollar pro Fass. Damit ist der Ölmarkt inzwischen wieder deutlich entspannter geworden, was man auch den Aktienkursen von Royal Dutch Shell und BP ansieht, um nur zwei ...

