FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LAST MILE HOLDINGS 1BIA CA51811C1059
AB/FROM ONWARDS 03.12.2020
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LAST MILE HOLDINGS 1BIA CA51811C1059
AB/FROM ONWARDS 03.12.2020
LAST MILE HOLDINGS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de