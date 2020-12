Wenn die Musik auf der Tanzfläche am lautesten gespielt wird, macht es für Profis an der Börse Sinn, umso vorsichtiger zu agieren, auch wenn man ich mit einer solchen Haltung unter den übrigen Partygästen am Aktienmarkt nicht unbedingt beliebt macht. Hans A. Bernecker wäre aber nicht er selbst, wenn er in solchen Situationen nicht den Mut hätte, auch mal gegen den Strich zu bürsten. Vor kurzem ging es dabei bereits um allzu hoch gelaufene Tech-Riesen bzw. Tesla. In dieser Betrachtung ist die Wasserstoff-Branche gewissermaßen Teil 2 der Story mit Schlaglichtern wie NEL und auch Plug Power. Was hat das zu bedeuten und wie sollte man mit diesem Marktumfeld umgehen? Dieses Video enthält auszugsweise Einblicke in den Themen-Check mit Hans A. Bernecker im Rahmen von Bernecker TV (Sendung vom 02.12.2020).



Wenn Sie diesen Hinweis auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die Free TV Box zum Video.







oder über Copy/Paste:https://youtu.be/vLAEDquPNjI

