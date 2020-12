DGAP-News: Eyemaxx Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien

Eyemaxx Real Estate AG: Eyemaxx übergibt Projekt 'Siemensstraße' in Wien an Hamburg Trust



03.12.2020 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News Eyemaxx übergibt Projekt "Siemensstraße" in Wien an Hamburg Trust



Aschaffenburg/Hamburg, 3. Dezember 2020 - Die Eyemaxx Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94; "Eyemaxx") hat den im 21. Wiener Gemeindebezirk Floridsdorf in der Siemensstraße 5 gelegenen Apartmentkomplex an Hamburg Trust übergeben. Das Projekt wurde im 4. Quartal 2020 fertiggestellt. Auf einer Gesamtnutzfläche von rund 5.700 m2 wurden 102 Wohneinheiten auf vier Etagen und eine ca. 160 m2 große Gewerbefläche im Erdgeschoss realisiert. GalCap Europe hat diesen Deal für Hamburg Trust gesichert und bis zum Closing vor Ort begleitet. Das Objekt fließt in den neuen Fonds "domiciliumINVEST 15 Austria" von Hamburg Trust. Eyemaxx hat aus dem Verkauf einen erheblichen Mittelzufluss generiert, der für das weitere Wachstum der Gesellschaft verwendet werden soll. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das aus drei Objekten bestehende Ensemble verfügt über 1- bis 4-Zimmerapartments mit Größen von jeweils 35 m2 bis 85 m2 und wird durch gemeinsam nutzbare Grünflächen verbunden. Ergänzt werden nahezu alle Wohnungen durch eigene Terrassen und Balkone. Des Weiteren stehen den Bewohnern mehrere gemeinschaftlich nutzbare Gartenanlagen zur Verfügung. Die angeschlossene Tiefgarage bietet 50 Stellplätze. Der Vorstadtbezirk Floridsdorf liegt im Norden Wiens und zeichnet sich durch weitläufige Grün- und Erholungsflächen aus. Eine gewachsene Infrastruktur und eine direkte Anbindung zur Innenstadt sorgen für eine hohe Attraktivität für alle Bewohnergruppen. Kurt Rusam, COO von Eyemaxx: "Wir verspüren trotz Corona eine hohe Nachfrage am Markt nach unseren Immobilien. Die nun erfolgte Übergabe direkt bei Fertigstellung ist erneut Beleg für unser gutes Gespür beim Liegenschaftseinkauf und für unsere hohe Expertise bei der Projektentwicklung." "Das durchdachte Wohnkonzept der Apartments in Kombination mit der hohen Aufenthaltsqualität des Standorts hat uns überzeugt. Floridsdorf befindet sich im Wachstum und vereint durch die Nähe zur Donauinsel das Naturerlebnis mit dem urbanen Charme eines Vorstadtbezirks. Durch die hervorragende Anbindung an die Autobahn und die U- und S-Bahn-Station in Laufweite dürfen sich vor allem jene freuen, die in der Stadt arbeiten und sich nach Feierabend eine grüne Oase wünschen", erklärt Florian Howe, Managing Director bei Hamburg Trust. Über die Eyemaxx Real Estate AG



Die Eyemaxx Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert Eyemaxx Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Büros, Hotels und Serviced Apartments sowie Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil der Unternehmensstrategie. Die Geschäftstätigkeit von Eyemaxx basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. Eyemaxx baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnte die Projektpipeline auf aktuell über 1 Mrd. Euro ausgebaut werden. Die Aktien der Eyemaxx Real Estate AG notieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im direct market plus der Wiener Börse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls börsengelistet sind. Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com Eyemaxx

Investor Relations / Finanzpresse

Axel Mühlhaus

edicto GmbH

Telefon: +49 69 905505-52

E-Mail: eyemaxx@edicto.de Über die Hamburg Trust-Gruppe



Die Hamburg Trust-Gruppe ist ein seit 2007 erfolgreich tätiger Immobilien-Investment- und Asset- Manager. Über die Kapitalverwaltungsgesellschaft werden offene und geschlossene Spezial-AIF sowie geschlossene Publikums-AIF aufgelegt. Das bankenunabhängige und mittelständische Unternehmen betreut aktuell Immobilien im Wert von rund 2 Milliarden Euro für institutionelle und private Anleger. Investitionsschwerpunkte sind Büro- und Wohnimmobilien einschließlich Mikroapartments und Studentenwohnungen in ausgewählten Märkten Deutschlands und Österreich. Daneben werden auch Spezial-Immobilien wie Shoppingcenter, Hotels und Seniorenwohnheime in verschiedenen Fonds für die Anleger gemanagt. Weitere Informationen finden Sie unter www.hamburgtrust.de . Pressekontakte Hamburg Trust Madeleine Beil

Beil² - Die PR-Strategen GmbH

Telefon: +49 40 882153220

E-Mail: madeleine.beil@beilquadrat.de

03.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

